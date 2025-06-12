- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
На южном направлении установили первый "антидроновый" светофор
На одной из прифронтовых дорог юга Украины появился первый светофор, сигнализирующий об угрозе атаки вражеских дронов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения специалиста в сфере радиотехнологий, военного Сергея "Флэш" Бескрестнова.
Светофор сообщает о состоянии воздушной обстановки. При опасности он изменяет сигнал, предупреждая о возможной атаке. В мирном режиме табло сообщает "Небо чистое". В комментариях разработчик добавил, что система работает по простому принципу – световая лампа подсвечивает специальную подложку с надписью.
"Я рассказывал об этом во многих интервью и докладывал концепцию командованию ВСУ, и вот кто-то сделал первый шаг. Пусть и маленький, но это только начало", — отметил Безкрестнов.
Он отметил, что российские дроны активно работают в глубину до 30-40 км, поражая не только военные, но и гражданские цели. Поэтому такие светофоры в сочетании с натянутыми защитными сетками могут спасти жизнь людей на маршрутах.
Военный поблагодарил тех, кто претворил идею в жизнь, и призвал украинских инженеров и разработчиков приобщаться к созданию подобных систем, которые могут оперативно предупреждать об угрозе с неба.
"Поэтому такие светофоры вместе с зонами безопасности, затянутыми сетями, могут спасти жизнь людей", — подытожил он.
Украинские разработчики работают над разными изобретениями. В частности, в мае состоялась презентация машины гуманитарного разминирования собственного производства — ГАРТ 5100, которая сделана на 80% из украинских компонентов и в разы дешевле иностранных аналогов.