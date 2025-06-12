На южном направлении установили первый "антидроновый" светофор

На одной из прифронтовых дорог юга Украины появился первый светофор, сигнализирующий об угрозе атаки вражеских дронов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения специалиста в сфере радиотехнологий, военного Сергея "Флэш" Бескрестнова.

Светофор сообщает о состоянии воздушной обстановки. При опасности он изменяет сигнал, предупреждая о возможной атаке. В мирном режиме табло сообщает "Небо чистое". В комментариях разработчик добавил, что система работает по простому принципу – световая лампа подсвечивает специальную подложку с надписью.

"Я рассказывал об этом во многих интервью и докладывал концепцию командованию ВСУ, и вот кто-то сделал первый шаг. Пусть и маленький, но это только начало", — отметил Безкрестнов.

Он отметил, что российские дроны активно работают в глубину до 30-40 км, поражая не только военные, но и гражданские цели. Поэтому такие светофоры в сочетании с натянутыми защитными сетками могут спасти жизнь людей на маршрутах.

Военный поблагодарил тех, кто претворил идею в жизнь, и призвал украинских инженеров и разработчиков приобщаться к созданию подобных систем, которые могут оперативно предупреждать об угрозе с неба.

"Поэтому такие светофоры вместе с зонами безопасности, затянутыми сетями, могут спасти жизнь людей", — подытожил он.

Украинские разработчики работают над разными изобретениями. В частности, в мае состоялась презентация машины гуманитарного разминирования собственного производства — ГАРТ 5100, которая сделана на 80% из украинских компонентов и в разы дешевле иностранных аналогов.