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На південному напрямку встановили перший "антидроновий" світлофор
На одній із прифронтових доріг півдня України з’явився перший світлофор, що сигналізує про загрозу атаки ворожих дронів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення фахівця у сфері радіотехнологій, військового Сергія "Флеш" Безкрестнова.
Світлофор інформує про стан повітряної обстановки. У разі небезпеки він змінює сигнал, попереджаючи про можливу атаку. У мирному режимі табло повідомляє "Небо чисте". В коментарях розробник додав, що система працює за простим принципом — світлова лампа підсвічує спеціальну підкладку з написом.
"Я розповідав про це в багатьох інтерв’ю і доповідав концепцію командуванню ЗСУ, й ось хтось зробив перший крок. Нехай і маленький, але це лише початок", — зазначив Безкрестнов.
Він наголосив, що російські дрони активно працюють у глибину до 30–40 км, вражаючи не лише військові, а й цивільні цілі. Тому такі світлофори в поєднанні з натягнутими захисними сітками можуть врятувати життя людей на маршрутах.
Військовий подякував тим, хто втілив ідею в життя, і закликав українських інженерів та розробників долучатися до створення подібних систем, що можуть оперативно попереджати про загрозу з неба.
"Тому такі світлофори, разом із зонами безпеки, що затягнені сітками, можуть врятувати життя людей", — підсумував він.
Українські розробники працюють над різними винаходами. Зокрема, у травні відбулася презентація машини гуманітарного розмінування власного виробництва — ГАРТ 5100, яка зроблена на 80% з українських компонентів і в рази дешевша за іноземні аналоги.