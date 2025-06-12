На південному напрямку встановили перший "антидроновий" світлофор

На одній із прифронтових доріг півдня України з’явився перший світлофор, що сигналізує про загрозу атаки ворожих дронів.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення фахівця у сфері радіотехнологій, військового Сергія "Флеш" Безкрестнова.

Світлофор інформує про стан повітряної обстановки. У разі небезпеки він змінює сигнал, попереджаючи про можливу атаку. У мирному режимі табло повідомляє "Небо чисте". В коментарях розробник додав, що система працює за простим принципом — світлова лампа підсвічує спеціальну підкладку з написом.

"Я розповідав про це в багатьох інтерв’ю і доповідав концепцію командуванню ЗСУ, й ось хтось зробив перший крок. Нехай і маленький, але це лише початок", — зазначив Безкрестнов.

Він наголосив, що російські дрони активно працюють у глибину до 30–40 км, вражаючи не лише військові, а й цивільні цілі. Тому такі світлофори в поєднанні з натягнутими захисними сітками можуть врятувати життя людей на маршрутах.

Військовий подякував тим, хто втілив ідею в життя, і закликав українських інженерів та розробників долучатися до створення подібних систем, що можуть оперативно попереджати про загрозу з неба.

"Тому такі світлофори, разом із зонами безпеки, що затягнені сітками, можуть врятувати життя людей", — підсумував він.

Українські розробники працюють над різними винаходами. Зокрема, у травні відбулася презентація машини гуманітарного розмінування власного виробництва — ГАРТ 5100, яка зроблена на 80% з українських компонентів і в рази дешевша за іноземні аналоги.