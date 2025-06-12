Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

--0,04

EUR

47,46

--0,05

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,87

47,70

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На південному напрямку встановили перший "антидроновий" світлофор

світлофор
Антидроновий світлофор / Тelegram Безкрестнова

На одній із прифронтових доріг півдня України з’явився перший світлофор, що сигналізує про загрозу атаки ворожих дронів.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення фахівця у сфері радіотехнологій, військового Сергія "Флеш" Безкрестнова.

Світлофор інформує про стан повітряної обстановки. У разі небезпеки він змінює сигнал, попереджаючи про можливу атаку. У мирному режимі табло повідомляє "Небо чисте". В коментарях розробник додав, що система працює за простим принципом — світлова лампа підсвічує спеціальну підкладку з написом.

"Я розповідав про це в багатьох інтерв’ю і доповідав концепцію командуванню ЗСУ, й ось хтось зробив перший крок. Нехай і маленький, але це лише початок", — зазначив Безкрестнов.

Фото 2 — На південному напрямку встановили перший "антидроновий" світлофор

Він наголосив, що російські дрони активно працюють у глибину до 30–40 км, вражаючи не лише військові, а й цивільні цілі. Тому такі світлофори в поєднанні з натягнутими захисними сітками можуть врятувати життя людей на маршрутах.

Військовий подякував тим, хто втілив ідею в життя, і закликав українських інженерів та розробників долучатися до створення подібних систем, що можуть оперативно попереджати про загрозу з неба.

"Тому такі світлофори, разом із зонами безпеки, що затягнені сітками, можуть врятувати життя людей", — підсумував він.

Українські розробники працюють над різними винаходами. Зокрема, у травні відбулася презентація машини гуманітарного розмінування власного виробництва — ГАРТ 5100, яка зроблена на 80% з українських компонентів і в рази дешевша за іноземні аналоги. 

Автор:
Тетяна Гойденко