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Нацбанк разрешил страховой компании покинуть рынок: в чем дело
Национальный банк предоставил разрешение ЧАО "Джерело страхования" на добровольный выход с рынка путем выполнения страхового портфеля. После завершения процедуры страховщик должен подать заявление на аннулирование лицензии.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Добровольный выход страховщика с рынка
План выхода компании с рынка был утвержден Комитетом по надзору и регулированию небанковских финансовых услуг 28 мая 2025 года.
Отмечается, что решение о выходе "Джерело страхования" с рынка и утверждении плана выхода путем выполнения страхового портфеля было принято на общем собрании акционеров общества.
Что известно о страховщике
Согласно регуляторной отчетности за первый квартал 2025 года страховая деятельность общества в основном сосредоточена на страховании имущества (за исключением сельскохозяйственной продукции) и финансовых рисков.
Объем страховых премий за этот период составил 230,3 млн. грн., технические резервы – 28,4 млн. грн., а страховые выплаты – 23,8 млн. грн. Доля рынка по объему премий составляет 1,6%.
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО "Джерело страхования" было зарегистрировано в 2008 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 60,5 млн грн.
Основное направление деятельности - страхование, кроме страхования жизни. Дополнительные направления: перестрахование, оценка рисков и убытков, а также деятельность страховых агентов и брокеров.
Бенефициарный владелец – Мельник Дмитрий.
Напомним, недавно НБУ обновил подход к авторизации небанковских финансовых учреждений, чтобы обезопасить финансовый рынок страны от влияния государства-агрессора и разрешить платежным учреждениям совмещать новые виды деятельности с предоставлением финансовых платежных услуг.