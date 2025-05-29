Нацбанк дозволив страховій компанії покинути ринок: в чому справа

Національний банк надав дозвіл ПРАТ “Джерело страхування” на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля. Після завершення процедури страховик має подати заяву на анулювання ліцензії.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Добровільний вихід страховика з ринку

План виходу компанії з ринку було затверджено Комітетом з питань нагляду та регулювання небанківських фінансових послуг 28 травня 2025 року.

Зазначається, що рішення про вихід "Джерело страхування" з ринку та затвердження плану виходу шляхом виконання страхового портфеля було прийнято на загальних зборах акціонерів товариства.

Що відомо про страховика

Згідно з регуляторною звітністю за перший квартал 2025 року, страхова діяльність товариства в основному зосереджена на страхуванні майна (за виключенням сільськогосподарської продукції) та фінансових ризиків.

Обсяг страхових премій за цей період склав 230,3 млн грн, технічні резерви – 28,4 млн грн, а страхові виплати – 23,8 млн грн. Частка ринку за обсягом премій становить 1,6%.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПРАТ "Джерело страхування" було зареєстровано в 2008 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 60, 5 млн грн.

Оснивний напрямок діяльності - страхування, окрім страхування життя. Додаткові напрямки: перестрахування, оцінка ризиків та збитків, а також діяльність страхових агентів і брокерів.

Бенефіціарний власник - Мельник Дмитро.

Нагадаємо, нещодавно НБУ оновив підхід до авторизації небанківських фінансових установ, щоб убезпечити фінансовий ринок країни від впливу держави-агресора та дозволити платіжним установам поєднувати нові види діяльності з наданням фінансових платіжних послуг.