Начинающие в IТ: как украинские джуниоры ищут свою первую работу и сколько получают

Последние 10 лет доля новичков в IТ-отрасли существенно уменьшилась, и сейчас среди украинских разработчиков их всего 14%. Тем не менее молодые специалисты продолжают пытаться войти в отрасль.

DOU.ua пообщались с теми, кто за последние полгода сумел найти свою первую работу в IТ. Они рассказали о процессе поиска вакансий, прохождении собеседований, выполнении тестовых заданий и адаптации в новых компаниях.

Поиск вакансий и первые предложения

Начинающие в основном искали вакансии на таких платформах, как DOU, Djinni и LinkedIn. Некоторым удалось найти работу менее чем за месяц.

"Я начала искать работу летом 2024-го, подала пять заявок, и из первой компании мне сразу ответили и послали тестовое. Поскольку моя работа очень понравилась, мне довольно быстро предложили офер. Я сама удивилась, что нашла работу так быстро — даже меньше, чем через месяц", — рассказала девушка.

Она добавила, что направила резюме в пять компаний, а ответ получила только от одной, которая и взяла ее на работу. Остальные вообще не вышли на связь.

Однако большинство потратили на поиски гораздо больше времени — до восьми месяцев. Александра, Motion-дизайнер, отметила, что неуверенность в себе стала наибольшим препятствием в начале ее пути:

"Мой главный факап — это неуверенность в себе во время первых собеседований. Поэтому процесс поиска затянулся на восемь месяцев", — говорит она.

Процесс собеседований и тестовые задания

Обычно найм предполагает три-четыре этапа: общение с рекрутером, техническое собеседование, встречу с командой или руководителем. В компаниях, предлагающих обучение, количество этапов может уменьшаться. Большинство джуниоров проходили тестовые задания или тестирование после собеседований. Например, Павел Алексин, Junior Data Engineer, рассказал о своем опыте: "Сначала я выполнял тестовое задание, чтобы попасть на обучение в лабораторию EPAM. После обучения прошел еще тестирование по английскому и профильным навыкам. Успешно завершив процесс, я начал работать в компании" .

Некоторые кандидаты проходили только техническое собеседование без дополнительных задач.

Зарплаты и ожидания

Зарплаты начинающих варьируются от $300 до $800. Однако в некоторых компаниях уже во время собеседования обсуждается возможное повышение через полгода. Junior Software Engineer Владислав Прудиус рассказал, что людям без коммерческого опыта предлагали зарплату от $400 до $700.

Некоторые компании сразу предлагают повышение зарплаты на $100-200 спустя полгода успешной работы.

По аналитике, самую высокую зарплату получают специалисты в госучреждениях ($1025) и продуктовых компаниях ($1000), а наименьшую — фрилансеры ($600).

Также ситуация зависит от специализации. Больше всего зарабатывают Desktop-разработчики — $1235, меньше всего — Mobile, $800.

Вызовы для начинающих

Главными трудностями для джуниоров стали сложные требования вакансий, долгое ожидание ответов от рекрутеров, отсутствие фидбека после собеседований или тестовых заданий.

"Если отправлять CV через формы на сайтах компании, то ответ поступает буквально через день, особенно если это отказ. А когда я общался с рекрутерами в LinkedIn, то после просмотра резюме мне отвечали за 2-4 дня. Однако после собеседования как-то ждал ответа четыре недели, хотя обещали предоставить через три дня", — рассказал Junior Product Manager Евгений.

Кроме технических навыков, в вакансиях в большинстве случаев есть требование знать английский язык. Начинающим преимущественно хватает уровня от A2 до B2, в зависимости от компании и обязанностей специалиста. Однако у нескольких спикеров были собеседования с рекрутером и тестирование на знание английского.

Новички рекомендуют развивать технические и коммуникационные навыки, активно участвовать в собеседованиях, создавать собственные пет-проекты, а также проходить стажировку или участвовать в волонтерских проектах. По возможности следует создать персонализированный проект, например аналитический дашборд из открытых данных компании, в которую хотите попасть.

Многие джуниоры отметили, что прохождение внешних обучающих программ, таких как EPAM или SoftServe, значительно повышает шансы на успешное трудоустройство.

Несмотря на все вызовы, большинство начинающих убеждены, что настойчивость и стремление к обучению помогают получить вожделенную должность в IТ.

Напомним, в 2024 году доля новых специалистов в украинском IT уменьшилась до рекордно низких 24%, что является самым низким показателем за последние десять лет. Кроме того, количество айтовцев, планирующих эмигрировать, возросло до 15%.