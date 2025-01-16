Початківці в ІТ: як українські джуніори шукають свою першу роботу та скільки отримують

Останні 10 років частка новачків в ІТ-галузі суттєво зменшилася, і нині серед українських розробників їх лише 14%. Попри це, молоді фахівці продовжують намагатися увійти в галузь.

DOU.ua поспілкувалися з тими, хто за останні пів року зміг знайти свою першу роботу в ІТ. Вони розповіли про процес пошуку вакансій, проходження співбесід, виконання тестових завдань і адаптацію в нових компаніях.

Пошук вакансій та перші пропозиції

Початківці здебільшого шукали вакансії на таких платформах, як DOU, Djinni та LinkedIn. Деяким вдалося знайти роботу менш ніж за місяць. Наприклад, Анастасія, вебдизайнерка, поділилася своїм досвідом:

"Я почала шукати роботу влітку 2024-го, подала п’ять заявок, і з першої компанії мені відразу відповіли та надіслали тестове. Оскільки моя робота дуже сподобалась, мені досить швидко запропонували офер. Я сама здивувалась, що знайшла роботу так швидко — навіть менше, ніж за місяць", - розповіла дівчина.

Вона додала, що надіслала резюме у п’ять компаній, а відповідь отримала лише від однієї, яка і взяла її на роботу. Решта взагалі не вийшли на зв’язок.

Однак більшість витратили на пошуки значно більше часу — до восьми місяців. Олександра, Motion-дизайнерка, зазначила, що невпевненість у собі стала найбільшою перешкодою на початку її шляху:

"Мій головний факап — це невпевненість у собі під час перших співбесід. Через це процес пошуку затягнувся на вісім місяців", - каже вона.

Процес співбесід та тестові завдання

Зазвичай найм передбачає три-чотири етапи: спілкування з рекрутером, технічна співбесіда, зустріч із командою або керівником. У компаніях, що пропонують навчання, кількість етапів може зменшуватись. Більшість джуніорів проходили тестові завдання або тестування після співбесід. Наприклад, Павло Олексин, Junior Data Engineer, розповів про свій досвід: "Спершу я виконував тестове завдання, щоб потрапити на навчання в лабораторію EPAM. Після навчання пройшов ще тестування з англійської та профільних навичок. Успішно завершивши процес, я почав працювати в компанії".

Деякі кандидати проходили лише технічну співбесіду без додаткових завдань.

Зарплати та очікування

Зарплати початківців варіюються від $300 до $800. Однак у деяких компаніях уже під час співбесіди обговорюють можливе підвищення через пів року. Junior Software Engineer Владислав Прудіус розповів, що людям без комерційного досвіду пропонували зарплатню від $400 до $700. Деякі компанії одразу пропонують підвищення зарплати на $100-200 через пів року успішної роботи.

За аналітикою, найвищу зарплату отримують фахівці в держустановах ($1025) і продуктових компаніях ($1000), а найменшу — фрилансери ($600).

Також ситуація залежить від спеціалізації. Найбільше заробляють Desktop-розробники — $1235, найменше — Mobile, $800.

Виклики для початківців

Головними труднощами для джуніорів стали складні вимоги вакансій, довге очікування відповідей від рекрутерів, відсутність фідбеку після співбесід або тестових завдань.

"Якщо надсилати CV через форми на сайтах компанії, то відповідь надходить буквально через день, особливо якщо це відмова. А коли я спілкувався з рекрутерами в LinkedIn, то після перегляду резюме мені відповідали за 2-4 дні. Проте після співбесіди якось чекав відповіді чотири тижні, хоч обіцяли надати за три дні", - розповів Junior Product Manager Євген.

Крім технічних навичок, у вакансіях здебільшого є вимога знати англійську мову. Початківцям переважно вистачає рівня від A2 до B2, залежно від компанії та обов’язків спеціаліста. Проте у кількох спікерів були співбесіди з рекрутером і тестування на знання англійської.

Новачки рекомендують розвивати технічні та комунікаційні навички, активно брати участь у співбесідах, створювати власні пет-проєкти, а також проходити стажування чи брати участь у волонтерських проєктах. За можливості варто створити персоналізований проєкт, наприклад, аналітичний дашборд із відкритих даних компанії, до якої хочете потрапити.

Багато джуніорів зазначили, що проходження зовнішніх навчальних програм, таких як EPAM або SoftServe, значно підвищує шанси на успішне працевлаштування.

Попри всі виклики, більшість початківців переконані, що наполегливість і прагнення до навчання допомагають здобути омріяну посаду в ІТ.

Нагадаємо, у 2024 році частка нових спеціалістів в українському IT зменшилася до рекордно низьких 24%, що є найнижчим показником за останні десять років. Окрім того, кількість айтівців, які планують емігрувати, зросла до 15%.