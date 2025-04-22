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"Нафтогаз" запускает портал поставщика для контроля за добродетелью закупок
22 апреля 2025 года Группа "Нафтогаз" официально объявила о запуске портала поставщика — нового цифрового инструмента, усиливающего прозрачность, подотчетность и эффективность закупочной системы компании.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Новый портал создан с целью обеспечения обратной связи с поставщиками.
Ключевые функции портала включают в себя:
- подачу обращений о возможных нарушениях в закупках;
- отслеживание статуса рассмотрения обращений;
- прикрепление сопроводительных документов;
- возможность ставить и получать уточнения.
Для обеспечения независимости процесса обращения регистрируются третьей стороной — ООО "Этиконтроль".
В "Нафтогазе" отмечают, что портал является частью системной политики по усилению добродетели бизнес-процессов и выстраивания партнерства с ответственными поставщиками.
По словам представителей компании, это очередной шаг к созданию понятных и открытых процедур в сфере публичных закупок.
Портал уже доступен для использования по ссылке: https://supplier.ethics.help
Добавим, "Нафтогаз" возобновил более половины добычи голубого топлива, потерянного после февральских российских обстрелов газовой инфраструктуры.