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"Нафтогаз" запускает портал поставщика для контроля за добродетелью закупок

Нафтогаз
Нафтогаз открыл портал поставщика/Нафтогаз

22 апреля 2025 года Группа "Нафтогаз" официально объявила о запуске портала поставщика — нового цифрового инструмента, усиливающего прозрачность, подотчетность и эффективность закупочной системы компании.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новый портал создан с целью обеспечения обратной связи с поставщиками.

Ключевые функции портала включают в себя:

  • подачу обращений о возможных нарушениях в закупках;
  • отслеживание статуса рассмотрения обращений;
  • прикрепление сопроводительных документов;
  • возможность ставить и получать уточнения.

Для обеспечения независимости процесса обращения регистрируются третьей стороной — ООО "Этиконтроль".

В "Нафтогазе" отмечают, что портал является частью системной политики по усилению добродетели бизнес-процессов и выстраивания партнерства с ответственными поставщиками.

По словам представителей компании, это очередной шаг к созданию понятных и открытых процедур в сфере публичных закупок.

Портал уже доступен для использования по ссылке: https://supplier.ethics.help

Добавим, "Нафтогаз" возобновил более половины добычи голубого топлива, потерянного после февральских российских обстрелов газовой инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Гойденко