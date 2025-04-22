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"Нафтогаз" запускає портал постачальника для контролю за доброчесністю закупівель

Нафтогаз
Нафтогаз відкрив портал постачальника / Нафтогаз

22 квітня 2025 року Група "Нафтогаз" офіційно оголосила про запуск порталу постачальника — нового цифрового інструмента, що має посилити прозорість, підзвітність та ефективність закупівельної системи компанії. 

Про це повідомила пресслужба компанії.

Новий портал створено з метою забезпечення зворотного зв’язку з постачальниками. Платформа дозволяє подавати звернення щодо підозрілих чи неетичних дій, пов’язаних із тендерними процедурами, а також відстежувати їхній по дальший розгляд.

Ключові функції порталу включають:

  • подачу звернень про можливі порушення у закупівлях;
  • відстеження статусу розгляду звернень;
  • прикріплення супровідних документів;
  • можливість ставити та отримувати уточнення.

Для забезпечення незалежності процесу звернення реєструються третьою стороною — ТОВ "Етиконтроль".

У Нафтогазі наголошують, що портал є частиною системної політики з посилення доброчесності бізнес-процесів та вибудови партнерства з відповідальними постачальниками. За словами представників компанії, це черговий крок до створення зрозумілих і відкритих процедур у сфері публічних закупівель.

Портал уже доступний для використання за посиланням: https://supplier.ethics.help

Додамо, "Нафтогаз" відновив понад половину видобутку блакитного палива, втраченого після лютневих російських обстрілів газової інфраструктури.

Автор:
Тетяна Гойденко