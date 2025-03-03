Нанесен ущерб почти на 1,5 млрд грн: дело эксминистра Минэнергоугля передано в суд

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины и бывшего руководителя одного из департаментов этого министерства. Злоупотребляя служебным положением, чиновники нанесли государственному бюджету ущерб почти на 1,5 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что по указанию главы министерства его подчиненный руководитель Департамента Минэнергоугля заключал со структурами известного бизнесмена заведомо убыточные для государства соглашения.

По данным Офиса генпрокурора Украины, чиновники внесли изменения в договоры эксплуатации газораспределительных систем и их составляющих. Десятки договоров, заключенных с операторами газораспределительных систем, были подписаны с протоколами разногласий, содержание которых не соответствует целям договорных отношений.

"В нарушение постановления Кабинета министров должностные лица искусственно "списывали" коммерсантам средства за эксплуатацию государственного имущества. Сумма недополученных бюджетом поступлений за период с мая 2017 по декабрь 2020 составляет 1 млрд 488 млн гривен", — говорится в сообщении бюро.

Чиновникам инкриминировано злоупотребление служебным положением по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд.

ДБР и Офис генпрокурора не называют фамилию экс-чиновника, однако, по данным РБК-Украина, речь идет об бывшем министре Игоре Насалике.

Напомним, 17 мая 2023 года сообщалось о том, что бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины изменили квалификацию правонарушения по делу, касающейся нанесения государству ущерба почти на 1,5 млрд грн. А его подчиненному объявили подозрение в злоупотреблении госимуществом.