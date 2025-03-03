Завдано збитків на майже 1,5 млрд грн: справу ексміністра Міненерговугілля передано до суду

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України та колишнього керівника одного з департаментів цього міністерства. Зловживаючи службовим становищем, чиновники завдали державному бюджету збитків на майже 1,5 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідством встановлено, що за вказівкою очільника міністерства його підлеглий керівник Департаменту Міненерговугілля укладав зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди.

За даними Офісу генпрокурора України, високопосадовці внесли зміни до договорів експлуатації газорозподільчих систем та їх складових. Десятки договорів, укладених з операторами газорозподільних систем, були підписані з протоколами розбіжностей, зміст яких не відповідає меті договірних відносин.

"У порушення постанови Кабінету міністрів посадовці штучно "списували" комерсантам кошти за експлуатацію державного майна. Сума недоотриманих бюджетом надходжень за період з травня 2017 року по грудень 2020 року становить 1 млрд 488 млн гривень", — йдеться у повідомленні бюро.

Посадовцям інкриміновано зловживання службовим становищем за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі. Обвинувальний акт направлено до Вищого антикорупційного суду.

ДБР та Офіс генпрокурора не називають прізвища екс-чиновника, однак за даними РБК-Україна йдеться про колишнього міністра Ігора Насалика.

Нагадаємо, 17 травня 2023 року повідомлялося про те, що колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України змінили кваліфікацію правопорушення у справі, яка стосується завдання державі збитків на майже 1,5 млрд грн. А його підлеглому оголосили підозру у зловживанні з держмайном.