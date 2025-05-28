НАТО планирует увеличить расходы на кибербезопасность и защиту критически важной инфраструктуры

НАТО предложило включить расходы на кибербезопасность и деятельность, связанную с защитой критически важной инфраструктуры, безопасностью границ и побережья, чтобы соответствовать новому целевому показателю расходов военного альянса на оборону в размере 1,5% от ВВП.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

По данным информационного агентства, Североатлантический альянс начал переговоры со странами-членами о том, что будет позволено в рамках его новой цели расходов, которую он планирует принять на июньском саммите. Согласно документу другими расходами, которые могут претендовать на долю в 1,5%, станут расходы по защите критически важной инфраструктуры, расходы на разведывательные агентства невоенного назначения и деятельность, связанную с космосом.

Более широкое определение того, что считается затратами, связанными с обороной, облегчило бы странам достижение цели в защиту критической инфраструктуры.

Ожидается, что переговоры продолжатся в комитете НАТО по политике и планированию 28 мая, где, вероятно, будут обсуждаться эти вопросы.

Президент США Дональд Трамп требует от союзников тратить 5% ВВП на военные нужды. Эта цифра была первоначально расценена как нереалистичная, но европейские союзники и Канада пришли к пониманию того, что их расходы на оборону должны резко увеличиться.

Только 23 из 32 союзников достигли текущего целевого показателя расходов в 2%, согласно ежегодному отчету НАТО, опубликованному в апреле. Но все они, как ожидается, достигнут его к лету.

Напомним, страны-члены НАТО начали работу над соглашением о значительном увеличении расходов на оборону в размере 5% от объема ВВП на военные нужды.