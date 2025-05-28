НАТО планує збільшити витрати на кібербезпеку та захист критично важливої інфраструктури

НАТО запропонувало включити витрати на кібербезпеку та діяльність, пов'язану із захистом критично важливої ​​інфраструктури, безпекою кордонів та узбережжя, щоб відповідати новому цільовому показнику витрат військового альянсу на оборону у розмірі 1,5% від ВВП.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

За даними інформаційного агентства, Північноатлантичний альянс розпочав переговори з країнами-членами про те, що буде дозволено в рамках його нової мети витрат, яку він планує прийняти на червневому саміті. Згідно з документом іншими витратами, які можуть претендувати на частку в 1,5%, стануть витрати на захист критично важливої ​​інфраструктури, витрати на розвідувальні агентства невоєнного призначення та діяльність, пов'язану з космосом.

Більш широке визначення того, що вважається витратами, пов'язаними з обороною, полегшило б країнам досягнення мети у захист критичної інфраструктури.

Очікується, що переговори продовжаться в комітеті НАТО з політики та планування 28 травня, де, ймовірно, будуть обговорюватися ці питання.

Президент США Дональд Трамп вимагає від союзників витрачати 5% ВВП на військові потреби. Ця цифра була спочатку розцінена як нереалістична, але європейські союзники та Канада дійшли розуміння того, що їхні витрати на оборону мають різко збільшитися.

Лише 23 із 32 союзників досягли поточного цільового показника витрат у 2%, згідно з щорічним звітом НАТО, опублікованим у квітні. Але всі вони, як очікується, досягнуть його до літа.

Нагадаємо, країни-члени НАТО розпочали роботу над угодою про значне збільшення витрат на оборону у розмірі 5% від обсягу ВВП на військові потреби.