НБУ обновил правила надзора в сфере платежных услуг: что известно

Национальный банк Украины утвердил порядок надзора за соблюдением прав потребителей нефинансовых платежных услуг в соответствии с законом "О платежных услугах", который вступит в силу 1 августа 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Изменения в положение о надзоре НБУ

Национальный банк Украины обновил положения о надзоре, дополнив его положениями по контролю за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей нефинансовых платежных услуг.

В частности:

Определен порядок надзора за соблюдением законодательства по защите прав потребителей нефинансовых платежных услуг .

за соблюдением законодательства по защите прав потребителей . Упорядочен контроль за рекламой на платежном рынке, что касается нефинансовых платежных услуг — в частности, ее содержания и соответствия требованиям законодательства.

на платежном рынке, что касается — в частности, ее содержания и соответствия требованиям законодательства. Установлены правила обмена информацией между Национальным банком и поставщиками нефинансовых платежных услуг при осуществлении надзора.

между Национальным банком и поставщиками нефинансовых платежных услуг при осуществлении надзора. Урегулирована процедура оформления результатов безвыездного надзора, в частности, в дистанционном взаимодействии с объектами надзора.

Эти изменения вводятся в связи с вступлением в силу закона Украины "О платежных услугах" с 1 августа 2025 года.

Напомним, недавно НБУ применил меры влияния к трем кредитным союзам из-за нарушения пруденциальных нормативов.