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НБУ обновил правила надзора в сфере платежных услуг: что известно
Национальный банк Украины утвердил порядок надзора за соблюдением прав потребителей нефинансовых платежных услуг в соответствии с законом "О платежных услугах", который вступит в силу 1 августа 2025 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
Изменения в положение о надзоре НБУ
Национальный банк Украины обновил положения о надзоре, дополнив его положениями по контролю за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей нефинансовых платежных услуг.
В частности:
- Определен порядок надзора за соблюдением законодательства по защите прав потребителей нефинансовых платежных услуг.
- Упорядочен контроль за рекламой на платежном рынке, что касается нефинансовых платежных услуг — в частности, ее содержания и соответствия требованиям законодательства.
- Установлены правила обмена информацией между Национальным банком и поставщиками нефинансовых платежных услуг при осуществлении надзора.
- Урегулирована процедура оформления результатов безвыездного надзора, в частности, в дистанционном взаимодействии с объектами надзора.
Эти изменения вводятся в связи с вступлением в силу закона Украины "О платежных услугах" с 1 августа 2025 года.
Напомним, недавно НБУ применил меры влияния к трем кредитным союзам из-за нарушения пруденциальных нормативов.