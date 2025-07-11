НБУ оновив правила нагляду у сфері платіжних послуг: що відомо

Національний банк України затвердив порядок нагляду за дотриманням прав споживачів нефінансових платіжних послуг відповідно до закону “Про платіжні послуги”, що набуде чинності 1 серпня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зміни до положення про нагляд НБУ

Національний банк України оновив положення про нагляд, доповнивши його положеннями щодо контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту прав споживачів нефінансових платіжних послуг.

Зокрема:

Визначено порядок нагляду за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів нефінансових платіжних послуг .

за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів . Упорядковано контроль за рекламою на платіжному ринку, що стосується нефінансових платіжних послуг , — зокрема, її змісту та відповідності вимогам законодавства.

на платіжному ринку, що стосується , — зокрема, її змісту та відповідності вимогам законодавства. Встановлено правила обміну інформацією між Національним банком та надавачами нефінансових платіжних послуг під час здійснення нагляду.

між Національним банком та надавачами нефінансових платіжних послуг під час здійснення нагляду. Урегульовано процедуру оформлення результатів безвиїзного нагляду, зокрема в дистанційній взаємодії з об'єктами нагляду.

Ці зміни впроваджуються у зв’язку з набуттям чинності закону України "Про платіжні послуги" з 1 серпня 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок через порушення пруденційних нормативів.