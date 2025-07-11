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НБУ оновив правила нагляду у сфері платіжних послуг: що відомо

НБУ
НБУ оновив правила нагляду у сфері платіжних послуг / НБУ

Національний банк України затвердив порядок нагляду за дотриманням прав споживачів нефінансових платіжних послуг відповідно до закону “Про платіжні послуги”, що набуде чинності 1 серпня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зміни до положення про нагляд НБУ

Національний банк України оновив положення про нагляд, доповнивши його положеннями щодо контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту прав споживачів нефінансових платіжних послуг.  

Зокрема: 

  • Визначено порядок нагляду за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів нефінансових платіжних послуг.
  • Упорядковано контроль за рекламою на платіжному ринку, що стосується нефінансових платіжних послуг, — зокрема, її змісту та відповідності вимогам законодавства.
  • Встановлено правила обміну інформацією між Національним банком та надавачами нефінансових платіжних послуг під час здійснення нагляду.
  • Урегульовано процедуру оформлення результатів безвиїзного нагляду, зокрема в дистанційній взаємодії з об'єктами нагляду.

Ці зміни впроваджуються у зв’язку з набуттям чинності закону України "Про платіжні послуги" з 1 серпня 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок через порушення пруденційних нормативів.

Автор:
Ольга Опенько