- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
НБУ оновив правила нагляду у сфері платіжних послуг: що відомо
Національний банк України затвердив порядок нагляду за дотриманням прав споживачів нефінансових платіжних послуг відповідно до закону “Про платіжні послуги”, що набуде чинності 1 серпня 2025 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Зміни до положення про нагляд НБУ
Національний банк України оновив положення про нагляд, доповнивши його положеннями щодо контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту прав споживачів нефінансових платіжних послуг.
Зокрема:
- Визначено порядок нагляду за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів нефінансових платіжних послуг.
- Упорядковано контроль за рекламою на платіжному ринку, що стосується нефінансових платіжних послуг, — зокрема, її змісту та відповідності вимогам законодавства.
- Встановлено правила обміну інформацією між Національним банком та надавачами нефінансових платіжних послуг під час здійснення нагляду.
- Урегульовано процедуру оформлення результатів безвиїзного нагляду, зокрема в дистанційній взаємодії з об'єктами нагляду.
Ці зміни впроваджуються у зв’язку з набуттям чинності закону України "Про платіжні послуги" з 1 серпня 2025 року.
Нагадаємо, нещодавно НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок через порушення пруденційних нормативів.