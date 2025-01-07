НБУ обновил требования к страховым посредникам

Страховые и перестраховые брокеры (кроме брокеров-нерезидентов), внесенные в реестр брокеров, обязаны до 31 марта 2025 зарегистрироваться в Реестре страховых посредников, ведение которого начинает Национальный банк Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что регулятор обновил требования по деятельности страховых посредников и условия осуществления деятельности по реализации страховых и/или перестраховых продуктов.

Это стало очередным шагом к приближению нормативно правовых актов НБУ в сфере страхования к стандартам ЕС и будет способствовать повышению качества предоставления посреднических услуг в сфере страхования.

Так, согласно постановлению НБУ от 3 января "Об утверждении Положения об авторизации страховых посредников и условиях осуществления деятельности по реализации страховых и/или перестраховых продуктов", которое вступило в силу 7 января, определено:

требования к лицам, осуществляющим деятельность по реализации страховых и/или перестраховых продуктов, включая работников страховщиков;

порядок ведения Национальным банком Реестра страховых посредников (будет осуществляться средствами Комплексной информационной системы Национального банка (КИС НБУ));

систему регистрации и порядок авторизации страховых посредников страховщиком и Национальным банком;

порядок уведомления страховыми посредниками – нерезидентами Национального банка о намерении осуществлять деятельность на территории Украины;

порядок и требования по раскрытию информации в перечне работников по реализации страховщика и страхового посредника;

порядок осуществления Национальным банком надзора за страховыми посредниками и особенности административного производства при осуществлении процедур авторизации страховых посредников.

Новые требования определяют основные аспекты деятельности при реализации страховых и/или перестраховых продуктов на рынке страхования и порядок урегулирования взаимоотношений между страховщиками, страховыми посредниками и их клиентами.

В то же время, для страховщиков и страховых посредников предусмотрен переходный период для их регистрации в соответствии с новыми требованиями.

Как подчеркивают в НБУ, к моменту включения брокера в Реестр посредников он имеет право на деятельность по предоставлению посреднических услуг на основании информации, внесенной в действующий реестр брокеров.

Брокер, подавший документы для внесения записи о нем в Реестр посредников, в течение трех месяцев с даты внедрения КСЗИ обязан обновить информацию о себе в Реестре посредников.

Страховой и/или перестраховочный брокер-нерезидент, уведомивший до 7 января 2025 года о намерении осуществлять деятельность на территории Украины, считается уже уведомившим об этом НБУ.

Договоры, на основании которых возникают полномочия страхового и перестрахового брокера, кроме договоров с нерезидентами, заключенные с 1 января 2025 года (включая внесение изменений в такие договоры), считаются действующими со дня вступления в силу этого постановления и до дня регистрации такого брокера в реестре посредников.

При этом брокеры обязаны привести такие договоры в соответствие с новыми требованиями в течение трех месяцев со дня регистрации в Реестре посредников. Договоры, заключенные до 1 января 2025, считаются действующими до конца срока их действия.

Напомним, Нацбанк обновил требования к обеспечению платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщиков. Изменения внедрены в соответствии с новым Законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" и для урегулирования актуальных вопросов, возникших в условиях военного положения.