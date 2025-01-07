НБУ оновив вимоги до страхових посередників

Страхові та перестрахові брокери (окрім брокерів-нерезидентів), внесені до реєстру брокерів, зобов'язані до 31 березня 2025 року зареєструватися в Реєстрі страхових посередників, ведення якого розпочинає Національний банк України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що регулятор оновив вимоги щодо діяльності страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів.

Це стало черговим кроком до наближення нормативно-правових актів НБУ у сфері страхування до стандартів ЄС і сприятиме підвищенню якості надання посередницьких послуг у сфері страхування.

Так, згідно з постановою НБУ від 3 січня "Про затвердження Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів", яка набула чинності 7 січня, визначено:

вимоги до осіб, які здійснюють діяльність з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, уключаючи працівників страховиків;

порядок ведення Національним банком Реєстру страхових посередників (здійснюватиметься засобами Комплексної інформаційної системи Національного банку України (КІС НБУ));

систему реєстрації та порядок авторизації страхових посередників страховиком та Національним банком;

порядок повідомлення страховими посередниками - нерезидентами Національного банку про намір здійснювати діяльність на території України;

порядок та вимоги щодо розкриття інформації в переліку працівників з реалізації страховика та страхового посередника;

порядок здійснення Національним банком нагляду за страховими посередниками та особливості адміністративного провадження під час здійснення процедур авторизації страхових посередників.

Нові вимоги також визначають основні аспекти діяльності під час реалізації страхових та/або перестрахових продуктів на ринку страхування і порядок врегулювання взаємовідносин між страховиками, страховими посередниками та їх клієнтами.

Водночас для страховиків та страхових посередників передбачено перехідний період для їх реєстрації відповідно до нових вимог.

Як підкреслюють в НБУ, до моменту включення брокера до Реєстру посередників він має право на діяльність із надання посередницьких послуг на підставі інформації, внесеної до чинного реєстру брокерів.

Брокер, який подав документи для внесення запису про нього до Реєстру посередників, протягом трьох місяців із дати впровадження КСЗІ зобов'язаний оновити інформацію про себе в Реєстрі посередників.

Страховий та/або перестрахувальний брокер-нерезидент, який повідомив до 7 січня 2025 року про намір провадити діяльність на території України, вважається таким, що вже повідомив про це НБУ.

Договори, на підставі яких виникають повноваження страхового та перестрахового брокера, окрім договорів із нерезидентами, укладені з 1 січня 2025 року (включно із внесення змін до таких договорів), вважаються такими, що діють з дня набуття чинності цією постановою і до дня реєстрації такого брокера в Реєстрі посередників.

При цьому брокери зобов'язані привести такі договори у відповідність із новими вимогами, протягом трьох місяців з дня реєстрації в Реєстрі посередників. Договори, укладені до 1 січня 2025 року, вважаються чинними до кінця строку їхньої дії.

Нагадаємо, Нацбанк оновив вимоги до забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховиків. Зміни впроваджено відповідно до нового Закону “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” та для врегулювання актуальних питань, які виникли в умовах воєнного стану.