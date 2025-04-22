НБУ обязал участников рынка описать схемы выполнения платежных операций

Национальный банк Украины установил новые требования для предоставления финансовых платежных услуг и операторов платежных систем по описанию схем выполнения платежных операций.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Соответствующие положения закреплены в Правилах описания схемы выполнения платежных операций, утвержденных постановлением правления НБУ от 17 апреля 2025 года № 49. Документ вступает в силу с 22 апреля.

Новые правила обязывают участников платежного рынка описать схемы выполнения платежных операций, по которым они работают, и утвердить эти схемы в своих внутренних документах. Это должно повысить прозрачность в сфере платежных операций и укрепить защиту прав пользователей финансовых услуг.

Правила предусматривают, в частности:

требования к графическому изображению и текстовому описанию схем выполнения платежных операций;

необходимость подготовки схем новых операций к моменту начала их выполнения;

утверждение схем самими участниками без согласования с НБУ.

Предоставители платежных услуг и операторы платежных систем должны в течение шести месяцев с момента вступления в силу постановления разработать и утвердить схемы согласно новым требованиям.

В то же время, в этот переходный период они могут продолжать обслуживать платежные операции по действующим схемам.

Добавим, в 2024 году объем внутренних денежных переводов через платежные системы вырос на 83% по сравнению с предыдущим годом и составил 1336,58 млрд грн (33,2 млрд долларов).