Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

--0,02

EUR

47,77

+0,74

Наличный курс:

USD

41,14

41,00

EUR

47,65

47,30

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ обязал участников рынка описать схемы выполнения платежных операций

платежные операции
НБУ вводит обязательное описание схем платежных операций / НБУ

Национальный банк Украины установил новые требования для предоставления финансовых платежных услуг и операторов платежных систем по описанию схем выполнения платежных операций.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Соответствующие положения закреплены в Правилах описания схемы выполнения платежных операций, утвержденных постановлением правления НБУ от 17 апреля 2025 года № 49. Документ вступает в силу с 22 апреля.

Новые правила обязывают участников платежного рынка описать схемы выполнения платежных операций, по которым они работают, и утвердить эти схемы в своих внутренних документах. Это должно повысить прозрачность в сфере платежных операций и укрепить защиту прав пользователей финансовых услуг.

Правила предусматривают, в частности:

  • требования к графическому изображению и текстовому описанию схем выполнения платежных операций;
  • необходимость подготовки схем новых операций к моменту начала их выполнения;
  • утверждение схем самими участниками без согласования с НБУ.

Предоставители платежных услуг и операторы платежных систем должны в течение шести месяцев с момента вступления в силу постановления разработать и утвердить схемы согласно новым требованиям.

В то же время, в этот переходный период они могут продолжать обслуживать платежные операции по действующим схемам.

Добавим, в 2024 году объем внутренних денежных переводов через платежные системы вырос на 83% по сравнению с предыдущим годом и составил 1336,58 млрд грн (33,2 млрд долларов).

Автор:
Татьяна Гойденко