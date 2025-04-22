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НБУ зобов’язав учасників ринку описати схеми виконання платіжних операцій
Національний банк України встановив нові вимоги для надавачів фінансових платіжних послуг та операторів платіжних систем щодо опису схем виконання платіжних операцій.
Про це повідомили в пресслужбі регулятора.
Відповідні положення закріплені в Правилах опису схеми виконання платіжних операцій, затверджених постановою правління НБУ від 17 квітня 2025 року № 49. Документ набирає чинності з 22 квітня.
Нові правила зобов’язують учасників платіжного ринку описати схеми виконання платіжних операцій, за якими вони працюють, і затвердити ці схеми у власних внутрішніх документах. Це має підвищити прозорість у сфері платіжних операцій і зміцнити захист прав користувачів фінансових послуг.
Правила передбачають, зокрема:
- вимоги до графічного зображення та текстового опису схем виконання платіжних операцій;
- необхідність підготовки схем нових операцій до моменту початку їх виконання;
- затвердження схем самими учасниками без погодження з НБУ.
Надавачі платіжних послуг та оператори платіжних систем мають протягом шести місяців з моменту набуття чинності постановою розробити та затвердити схеми згідно з новими вимогами.
Водночас у цей перехідний період вони можуть продовжувати обслуговувати платіжні операції за чинними схемами.
Додамо, у 2024 році обсяг внутрішніх грошових переказів через платіжні системи зріс на 83% порівняно з попереднім роком і склав 1 336,58 млрд грн (33,2 млрд доларів).