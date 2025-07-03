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НБУ определил правила страхования ответственности для участников открытого банкинга

НБУ
НБУ утвердил порядок страхования для участников открытого банкинга / НБУ

Национальный банк Украины утвердил порядок страхования ответственности для участников рынка открытого банкинга. Новые правила касаются предоставлятелей нефинансовых платежных услуг – в частности, AISP (предоставителей информации со счетов) и PISP (предоставителей услуг по инициированию платежных операций), которые смогут получить авторизацию с 1 августа 2025 года в соответствии с законом "О платежных услугах".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

Документ устанавливает, как должно происходить страхование ответственности перед пользователями и банками, обслуживающими счета. В частности, предусмотрены особенности заключения договоров страхования в зависимости от вида услуг, сроки действия страхового покрытия, условия выплат, расширенные сроки предоставления претензий, а также право определять франшизу в условиях договора.

Постановлением также имплементированы требования европейской Директивы PSD2 (2015/2366) по минимальному размеру страховой суммы. С 1 августа 2025 года для одного вида услуг она составит 30 тыс. евро, для двоих – 50 тыс. евро.

В 2026-2027 годах запланировано постепенное повышение уровня, предусмотренного законодательством ЕС. Полный переход на эти нормы должен произойти с 1 января 2027 года.

Решение оформлено постановлением Правления НБУ №71 от 2 июля 2025 года и вступает в силу с 1 августа 2025 года. Документ разработан с учетом предложений участников платежного и страхового рынков, а также с учетом того, что в Украине пока отсутствует практика страхования подобных рисков.

Добавим, что НБУ обновил требования к страховым посредникам. Страховые и перестраховые брокеры (кроме брокеров-нерезидентов), внесенные в реестр брокеров, обязаны до 31 марта 2025 зарегистрироваться в Реестре страховых посредников, ведение которого начинает Национальный банк Украины.


Автор:
Татьяна Гойденко