НБУ визначив правила страхування відповідальності для учасників відкритого банкінгу

Національний банк України затвердив порядок страхування відповідальності для учасників ринку відкритого банкінгу. Нові правила стосуються надавачів нефінансових платіжних послуг – зокрема, AISP (надавачів інформації з рахунків) та PISP (надавачів послуг з ініціювання платіжних операцій), які зможуть отримати авторизацію з 1 серпня 2025 року відповідно до закону "Про платіжні послуги".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Документ установлює, як має відбуватись страхування відповідальності перед користувачами та банками, які обслуговують рахунки. Зокрема, передбачено особливості укладання договорів страхування залежно від виду послуг, строки дії страхового покриття, умови виплат, розширені терміни подання претензій, а також право визначати франшизу в умовах договору.

Постановою також імплементовано вимоги європейської Директиви PSD2 (2015/2366) щодо мінімального розміру страхової суми. З 1 серпня 2025 року для одного виду послуг вона становитиме 30 тис. євро, для двох – 50 тис. євро.

У 2026–2027 роках заплановано поступове підвищення до рівнів, передбачених законодавством ЄС. Повний перехід на ці норми має відбутися з 1 січня 2027 року.

Рішення оформлене постановою Правління НБУ №71 від 2 липня 2025 року та набирає чинності з 1 серпня 2025-го. Документ розроблено з урахуванням пропозицій учасників платіжного й страхового ринків, а також із врахуванням того, що в Україні поки що відсутня практика страхування подібних ризиків.

Додамо, що НБУ оновив вимоги до страхових посередників. Страхові та перестрахові брокери (окрім брокерів-нерезидентів), внесені до реєстру брокерів, зобов'язані до 31 березня 2025 року зареєструватися в Реєстрі страхових посередників, ведення якого розпочинає Національний банк України.



