НБУ оштрафовал финансовую компанию на 410 тыс. грн и применил меры к еще трем

Национальный банк Украины применил меры влияния к четырем финансовым компаниям. Регулятор оштрафовал одно из учреждений на 409,9 тыс. грн, вынес письменные выговоры, остановил отдельный вид операций другой компании и обязал еще одно устранить выявленные нарушения.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба регулятора.

За что НБУ применил санкции

Национальный банк Украины применил меры влияния к четырем финансовым компаниям из-за нарушений законодательства и недостатков в работе. "Голдана Плюс" оштрафовали почти на 410 тыс. грн, "Элит Финанс" получила письменную оговорку, "Командор Финанс Груп" ограничили в отдельных операциях, а "Секвой Капитал" обязали устранить нарушения.

Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 12 октября 2026 года.

"Голдана Плюс" получила штраф в размере 409 868,30 грн и письменную оговорку из-за нарушения требований к представлению отчетности. Регулятор также нашел недостатки в учете договоров и контроле за достоверностью отчетных данных. Компания должна выплатить штраф и устранить нарушения до 3 ноября 2026 года.

"Элит Финанс" получила письменную оговорку из-за недостатков в системах корпоративного управления и внутреннего контроля. Компания должна поправить их до 3 ноября 2026 года.

"Командор Финанс Групп" запретили до 12 октября 2027 года предоставлять средства другим лицам на условиях договора возвратной финансовой помощи. По данным НБУ, компания осуществляла рисковые операции без должного экономического обоснования, что могло угрожать интересам клиентов и кредиторов.

"Секвой Капитал" обязали устранить нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством. Основанием стало непредставление в установленный срок документов, объяснений и информации по запросу Нацбанка.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ позволит малым платежным компаниям совмещать ключевые функции. Национальный банк Украины предлагает снизить регуляторные и кадровые расходы небольших участников платежного рынка. Компаниям с целевым регулятивным капиталом менее 40 млн грн хотят позволить совмещать отдельные ключевые функции, которые должны выполняться отдельно.