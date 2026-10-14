НБУ оштрафував фінансову компанію на 410 тис. грн і застосував заходи до ще трьох

Національний банк України застосував заходи впливу до чотирьох фінансових компаній. Регулятор оштрафував одну з установ на 409,9 тис. грн, виніс письмові застереження, зупинив окремий вид операцій іншої компанії та зобов’язав ще одну усунути виявлені порушення.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба регулятора.

За що НБУ застосував санкції

Національний банк України застосував заходи впливу до чотирьох фінансових компаній через порушення законодавства та недоліки в роботі. "Голдана Плюс" оштрафували майже на 410 тис. грн, "Еліт Фінанс" отримала письмове застереження, "Командор Фінанс Груп" обмежили в окремих операціях, а "Секвоя Капітал" зобов’язали усунути порушення.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 жовтня 2026 року.

"Голдана Плюс" отримала штраф у розмірі 409 868,30 грн і письмове застереження через порушення вимог до подання звітності. Регулятор також виявив недоліки в обліку договорів і контролі за достовірністю звітних даних. Компанія має сплатити штраф і усунути порушення до 3 листопада 2026 року.

"Еліт Фінанс" отримала письмове застереження через недоліки в системах корпоративного управління та внутрішнього контролю. Компанія повинна виправити їх до 3 листопада 2026 року.

"Командор Фінанс Груп" заборонили до 12 жовтня 2027 року надавати кошти іншим особам на умовах договору поворотної фінансової допомоги. За даними НБУ, компанія здійснювала ризикові операції без належного економічного обґрунтування, що могло загрожувати інтересам клієнтів і кредиторів.

"Секвоя Капітал" зобов’язали усунути порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства. Підставою стало неподання у встановлений строк документів, пояснень та інформації на запит Нацбанку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ дозволить малим платіжним компаніям суміщати ключові функції. Національний банк України пропонує зменшити регуляторні та кадрові витрати невеликих учасників платіжного ринку. Компаніям із цільовим регулятивним капіталом менш як 40 млн грн хочуть дозволити поєднувати окремі ключові функції, які зараз мають виконуватися окремо.