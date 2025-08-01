НБУ снизил прогноз урожая зерновых и масличных: что влияет на агросектор

Национальный банк Украины ухудшил оценку урожая зерновых культур в 2025 году с 61,7 млн тонн до 57,9 млн тонн, а масличных — с 22 млн до 21 млн тонн. Основной причиной такой корректировки стали неблагоприятные погодные условия весной, охватившие значительную часть территории Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на инфляционный отчет НБУ.

Согласно обновленному макропрогнозу НБУ, весенние заморозки серьезно повредили озимые, плодово-ягодные и овощные культуры. Частичное пересевание озимых яровыми культурами не позволит полностью компенсировать потери. В результате урожайность большинства сельскохозяйственных культур снизится, что уже отражается на динамике сбора урожая.

Отрицательные тренды сохранятся и в последующие годы. На 2026-2027 годы НБУ также уменьшил ожидания по поводу урожая. В частности, прогноз урожая зерновых составляет около 60 млн тонн (против предварительных оценок в 62,3 млн и 64,9 млн тонн), а масличных - около 22 млн тонн (ранее - 22,0 млн и 22,8 млн тонн соответственно).

В регуляторе объясняют, что ключевыми ограничительными факторами является потеря полноценного орошения из-за разрушения Каховского водохранилища, замедленного восстановления посевных площадей из-за минирования территорий, климатических изменений, а также снижения маржинальности отдельных культур из-за восстановления квот и пошлин со стороны ЕС.

Слабая кормовая база и потенциальное снижение урожайности влекут за собой риски для животноводства. В 2025 году ожидается скорее сокращение поголовья (кроме птицеводства), в частности из-за болезней и последствий войны. Это создаст дополнительное давление на цены на продукты питания.

Погодные условия уже нанесли ущерб экономической активности: во втором квартале вклад агросектора в ВВП был отрицательным. Продовольственная инфляция, по оценкам НБУ, замедлится во втором полугодии, но останется выше, чем ожидалось ранее, из-за неурожая овощей и фруктов и подорожания мяса.

В Нацбанке отмечают, что фундаментальное инфляционное давление будет ослабляться благодаря жесткой монетарной политике, но аграрные риски остаются важной угрозой экономической стабильности в среднесрочной перспективе.

Добавим, украинские аграрии начали жатву озимой пшеницы, но начальные показатели урожайности пока остаются на невысоком уровне.