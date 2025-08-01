НБУ знизив прогноз урожаю зернових та олійних: що впливає на агросектор

Національний банк України погіршив оцінку врожаю зернових культур у 2025 році з 61,7 млн тонн до 57,9 млн тонн, а олійних — з 22 млн до 21 млн тонн. Основною причиною такого коригування стали несприятливі погодні умови навесні, які охопили значну частину території України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інфляційний звіт НБУ.

Згідно з оновленим макропрогнозом НБУ, весняні приморозки серйозно пошкодили озимі, плодово-ягідні та овочеві культури. Часткове пересівання озимих ярими культурами не дозволить повністю компенсувати втрати. У результаті урожайність більшості сільськогосподарських культур знизиться, що вже позначається на динаміці збору врожаю.

Негативні тренди збережуться і в наступні роки. На 2026–2027 роки НБУ також зменшив очікування щодо врожаю. Зокрема, прогноз урожаю зернових становить близько 60 млн тонн (проти попередніх оцінок у 62,3 млн та 64,9 млн тонн), а олійних — близько 22 млн тонн (раніше — 22,0 млн і 22,8 млн тонн відповідно).

У регуляторі пояснюють, що ключовими обмежувальними факторами є втрата повноцінного зрошення через руйнування Каховського водосховища, уповільнене відновлення посівних площ через мінування територій, кліматичні зміни, а також зниження маржинальності окремих культур через відновлення квот і мит з боку ЄС.

Слабка кормова база та потенційне зниження врожайності спричиняють ризики для тваринництва. У 2025 році очікується швидше скорочення поголів’я (окрім птахівництва), зокрема через хвороби та наслідки війни. Це створюватиме додатковий тиск на ціни на продукти харчування.

Погодні умови вже завдали шкоди економічній активності: у другому кварталі внесок агросектору у ВВП був від’ємним. Продовольча інфляція, за оцінками НБУ, сповільниться у другому півріччі, але залишиться вищою, ніж очікувалося раніше, через неврожай овочів і фруктів та подорожчання м’яса.

У Нацбанку наголошують, що фундаментальний інфляційний тиск послаблюватиметься завдяки жорсткій монетарній політиці, але аграрні ризики залишаються важливою загрозою для економічної стабільності в середньостроковій перспективі.

Додамо, українські аграрії розпочали жнива озимої пшениці, але початкові показники врожайності поки що залишаються на невисокому рівні.