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НБУ требует от финкомпании устранить нарушения в отчетности: что известно
Национальный банк обязал ООО "Родео Капитал" устранить нарушения, выявленные при надзоре. Мероприятие влияния было применено из-за неподачи полного пакета необходимых документов, определенных нормативными актами НБУ.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
НБУ принял меры по "Родео Капитал"
Национальный банк применил меру влияния к ООО "Родео Капитал". Компанию обязали устранить нарушения, выявленные при надзоре, и привести свою деятельность в соответствие с законодательством Украины.
Причиной такого решения стало то, что "Родео Капитал" не предоставило полный пакет документов об авторизации поставщиков финансовых услуг.
На выполнение требований у компании время до 7 июля 2025 года. Решение о применении меры влияния принял Комитет НБУ по надзору и регулированию рынков небанковских финансовых услуг 9 июня 2025 года.
Что известно о компании
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Родео Капитал" было зарегистрировано в 2011 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 10 млн. грн.
Виды деятельности компании:
Основным направлением работы компании является предоставление финансовых услуг в сфере денежного посредничества.
Среди других видов деятельности – предоставление финансового лизинга, услуги по кредитованию, а также другие финансовые операции, не связанные со страхованием или пенсионным обеспечением.
Бенефициарный владелец – Лысенко Максим.
О мерах НБУ
Добавим, НБУ предоставил разрешение частному акционерному обществу "Украинская аграрно-страховая компания" на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода с рынка.
Также Нацбанк принял решение о наложении санкций в виде отзыва лицензий на осуществление деятельности для двух небанковских финансовых учреждений. Санкции были применены к компании "Кредо Солюшнс" и финансовой компании "Капитал Джиринг".