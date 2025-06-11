НБУ требует от финкомпании устранить нарушения в отчетности: что известно

Национальный банк обязал ООО "Родео Капитал" устранить нарушения, выявленные при надзоре. Мероприятие влияния было применено из-за неподачи полного пакета необходимых документов, определенных нормативными актами НБУ.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

НБУ принял меры по "Родео Капитал"

Национальный банк применил меру влияния к ООО "Родео Капитал". Компанию обязали устранить нарушения, выявленные при надзоре, и привести свою деятельность в соответствие с законодательством Украины.

Причиной такого решения стало то, что "Родео Капитал" не предоставило полный пакет документов об авторизации поставщиков финансовых услуг.

На выполнение требований у компании время до 7 июля 2025 года. Решение о применении меры влияния принял Комитет НБУ по надзору и регулированию рынков небанковских финансовых услуг 9 июня 2025 года.

Что известно о компании

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Родео Капитал" было зарегистрировано в 2011 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 10 млн. грн.

Виды деятельности компании:

Основным направлением работы компании является предоставление финансовых услуг в сфере денежного посредничества.

Среди других видов деятельности – предоставление финансового лизинга, услуги по кредитованию, а также другие финансовые операции, не связанные со страхованием или пенсионным обеспечением.

Бенефициарный владелец – Лысенко Максим.

О мерах НБУ

Добавим, НБУ предоставил разрешение частному акционерному обществу "Украинская аграрно-страховая компания" на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода с рынка.

Также Нацбанк принял решение о наложении санкций в виде отзыва лицензий на осуществление деятельности для двух небанковских финансовых учреждений. Санкции были применены к компании "Кредо Солюшнс" и финансовой компании "Капитал Джиринг".