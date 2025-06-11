НБУ вимагає від фінкомпанії усунути порушення у звітності: що відомо

Національний банк зобов’язав ТОВ “Родео Капітал” усунути порушення, виявлені під час нагляду. Захід впливу було застосовано через неподання повного пакета необхідних документів, визначених нормативними актами НБУ.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

НБУ вжив заходів щодо "Родео Капітал"

Національний банк застосував захід впливу до ТОВ "Родео Капітал". Компанію зобов’язали усунути порушення, виявлені під час нагляду, та привести свою діяльність у відповідність до законодавства України.

Причиною такого рішення стало те, що "Родео Капітал" не подало повний пакет документів про авторизацію надавачів фінансових послуг.

На виконання вимог компанія має час до 7 липня 2025 року. Рішення про застосування заходу впливу ухвалив Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг 9 червня 2025 року.

Що відомо про компанію

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Родео Капітал" було зареєстровано в 2011році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 10 млн грн.

Види діяльності компанії:

Основним напрямом роботи компанії є надання фінансових послуг у сфері грошового посередництва.

Серед інших видів діяльності — надання фінансового лізингу, послуги з кредитування, а також інші фінансові операції, які не пов’язані зі страхуванням чи пенсійним забезпеченням.

Бенефіціарний власник - Лисенко Максим.

Про заходи НБУ

Додамо, НБУ надав дозвіл приватному акціонерному товариству "Українська аграрно-страхова компанія" на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу з ринку.

Також Нацбанк прийняв рішення про накладення санкцій у вигляді відкликання ліцензій на здійснення діяльності для двох небанківських фінансових установ. Санкції були застосовані до компанії "Кредо Солюшнс" та фінансової компанії "Капітал Джірінг".