Національний банк анулював ліцензію кредитної спілки з 28-річним досвідом: в чому причина

Національний банк України анулював ліцензію кредитної спілки “Станіславська” та виключив її з Державного реєстру фінансових установ. Таке рішення було прийнято на підставі власної заяви спілки та відповідно до особливого порядку, встановленого на час дії воєнного стану.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Ліцензія кредитної спілки анульована

Рішення про анулювання ліцензії кредитної спілки “Станіславська” ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг 6 червня 2025 року.

Спілка мала стандартну ліцензію на надання фінансових послуг, зокрема кредитування та залучення коштів і банківських металів.

Станом на 1 травня 2025 року обсяг активів кредитної спілки становив близько 2,7 млн грн, що відповідало 0,20% від загального ринку кредитних спілок, а зобов’язання — 2,2 млн грн (0,30% ринку).

Зідно з даними YouControl, юридична особа КС "Станіславька" було зареєстровано в 1998 році.

Директор - Шатирко Галина.

Про заходи НБУ

Додамо, НБУ надав дозвіл приватному акціонерному товариству "Українська аграрно-страхова компанія" на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу з ринку.

Також Нацбанк прийняв рішення про накладення санкцій у вигляді відкликання ліцензій на здійснення діяльності для двох небанківських фінансових установ. Санкції були застосовані до компанії "Кредо Солюшнс" та фінансової компанії "Капітал Джірінг".