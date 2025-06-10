Национальный банк аннулировал лицензию кредитного союза с 28-летним опытом: в чем причина

Национальный банк Украины аннулировал лицензию кредитного союза Станиславская и исключил ее из Государственного реестра финансовых учреждений. Такое решение было принято на основании собственного заявления союза и в соответствии с особым порядком, установленным на время действия военного положения.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Лицензия кредитного союза аннулирована

Решение об аннулировании лицензии кредитного союза "Станиславская" принято Комитетом по надзору и регулированию рынков небанковских финансовых услуг 6 июня 2025 года.

Союз имел стандартную лицензию на предоставление финансовых услуг, в частности, кредитование и привлечение средств и банковских металлов.

По состоянию на 1 мая 2025 года объем активов кредитного союза составил около 2,7 млн грн, что соответствовало 0,20% от общего рынка кредитных союзов, а обязательства — 2,2 млн грн (0,30% рынка).

Согласно данным YouControl, юридическое лицо КС "Станиславская" было зарегистрировано в 1998 году.

Директор – Шатырко Галина.

О мерах НБУ

Добавим, НБУ предоставил разрешение частному акционерному обществу "Украинская аграрно-страховая компания" на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода с рынка.

Также Нацбанк принял решение о наложении санкций в виде отзыва лицензий для осуществления деятельности для двух небанковских финансовых учреждений. Санкции были применены к компании "Кредо Солюшнс" и финансовой компании "Капитал Джиринг".