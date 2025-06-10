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Национальный банк аннулировал лицензию кредитного союза с 28-летним опытом: в чем причина
Национальный банк Украины аннулировал лицензию кредитного союза Станиславская и исключил ее из Государственного реестра финансовых учреждений. Такое решение было принято на основании собственного заявления союза и в соответствии с особым порядком, установленным на время действия военного положения.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
Лицензия кредитного союза аннулирована
Решение об аннулировании лицензии кредитного союза "Станиславская" принято Комитетом по надзору и регулированию рынков небанковских финансовых услуг 6 июня 2025 года.
Союз имел стандартную лицензию на предоставление финансовых услуг, в частности, кредитование и привлечение средств и банковских металлов.
По состоянию на 1 мая 2025 года объем активов кредитного союза составил около 2,7 млн грн, что соответствовало 0,20% от общего рынка кредитных союзов, а обязательства — 2,2 млн грн (0,30% рынка).
Согласно данным YouControl, юридическое лицо КС "Станиславская" было зарегистрировано в 1998 году.
Директор – Шатырко Галина.
О мерах НБУ
Добавим, НБУ предоставил разрешение частному акционерному обществу "Украинская аграрно-страховая компания" на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода с рынка.
Также Нацбанк принял решение о наложении санкций в виде отзыва лицензий для осуществления деятельности для двух небанковских финансовых учреждений. Санкции были применены к компании "Кредо Солюшнс" и финансовой компании "Капитал Джиринг".