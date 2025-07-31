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НБУ установил правила надзора за платежными услугами в открытом банкинге

НБУ
НБУ утвердил порядок страхования для участников открытого банкинга / НБУ

Национальный банк Украины утвердил новый порядок осуществления надзора за поставщиками нефинансовых платежных услуг в рамках подготовки к внедрению открытого банкинга.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

О порядке надзора

Нацбанк установил порядок осуществления надзора за предоставлятелями нефинансовых платежных услуг в рамках подготовки к внедрению открытого банкинга в соответствии с законом Украины "О платежных услугах".

Соответствующие изменения нормативно-правовых актов Нацбанка касаются небанковских провайдеров платежных услуг, которые предоставляют информацию со счетов и инициируют платежные операции. Они регулируют следующие вопросы:

  • осуществление надзора в форме безвыездного контроля и выездных проверок;
  • применение мер воздействия за нарушение законодательства, среди которых:
    • письменные оговорки; штрафы; временный запрет предоставления одной или нескольких платежных услуг для устранения нарушений; временное отстранение должностных лиц от исполнения обязанностей; исключение из Реестра платежной инфраструктуры.
  • письменные предупреждения;
  • штрафы;
  • временный запрет предоставления одной или нескольких платежных услуг для устранения нарушений;
  • временное отстранение должностных лиц от исполнения обязанностей;
  • исключение из Реестра платежной инфраструктуры.

Кроме того, изменениями урегулирован порядок применения мер влияния при нарушении платежными учреждениями, учреждениями электронных денег или операторами почтовой связи требований закона Украины "О потребительском кредитовании" о предоставлении кредитов потребителям в пределах платежных услуг.

При этом при выборе адекватных санкций учитывается систематичность нарушений.

Напомним, НБУ утвердил положение об открытом банкинге — новой системе взаимодействия между банками, финтех-компаниями и пользователями, позволяющей обмениваться банковскими данными через специальные интерфейсы API только с согласия клиента.

Соответствующее постановление вступает в силу 1 августа 2025 года.

Автор:
Ольга Опенько