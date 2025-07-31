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НБУ установил правила надзора за платежными услугами в открытом банкинге
Национальный банк Украины утвердил новый порядок осуществления надзора за поставщиками нефинансовых платежных услуг в рамках подготовки к внедрению открытого банкинга.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
О порядке надзора
Нацбанк установил порядок осуществления надзора за предоставлятелями нефинансовых платежных услуг в рамках подготовки к внедрению открытого банкинга в соответствии с законом Украины "О платежных услугах".
Соответствующие изменения нормативно-правовых актов Нацбанка касаются небанковских провайдеров платежных услуг, которые предоставляют информацию со счетов и инициируют платежные операции. Они регулируют следующие вопросы:
- осуществление надзора в форме безвыездного контроля и выездных проверок;
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применение мер воздействия за нарушение законодательства, среди которых:
- письменные оговорки; штрафы; временный запрет предоставления одной или нескольких платежных услуг для устранения нарушений; временное отстранение должностных лиц от исполнения обязанностей; исключение из Реестра платежной инфраструктуры.
- письменные предупреждения;
- штрафы;
- временный запрет предоставления одной или нескольких платежных услуг для устранения нарушений;
- временное отстранение должностных лиц от исполнения обязанностей;
- исключение из Реестра платежной инфраструктуры.
Кроме того, изменениями урегулирован порядок применения мер влияния при нарушении платежными учреждениями, учреждениями электронных денег или операторами почтовой связи требований закона Украины "О потребительском кредитовании" о предоставлении кредитов потребителям в пределах платежных услуг.
При этом при выборе адекватных санкций учитывается систематичность нарушений.
Напомним, НБУ утвердил положение об открытом банкинге — новой системе взаимодействия между банками, финтех-компаниями и пользователями, позволяющей обмениваться банковскими данными через специальные интерфейсы API только с согласия клиента.
Соответствующее постановление вступает в силу 1 августа 2025 года.