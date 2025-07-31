НБУ встановив правила нагляду за платіжними послугами у відкритому банкінгу

Національний банк України затвердив новий порядок здійснення нагляду за надавачами нефінансових платіжних послуг у межах підготовки до впровадження відкритого банкінгу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Про порядок нагляду

Нацбанк встановив порядок здійснення нагляду за надавачами нефінансових платіжних послуг у рамках підготовки до впровадження відкритого банкінгу відповідно до Закону України "Про платіжні послуги".

Відповідні зміни до нормативно-правових актів Нацбанку стосуються небанківських провайдерів платіжних послуг, які надають інформацію з рахунків та ініціюють платіжні операції. Вони врегульовують такі питання:

здійснення нагляду у формі безвиїзного контролю та виїзних перевірок;

застосування заходів впливу за порушення законодавства, серед яких: письмові застереження; штрафи; тимчасова заборона надання однієї або кількох платіжних послуг до усунення порушень; тимчасове відсторонення посадових осіб від виконання обов’язків; виключення з Реєстру платіжної інфраструктури.

письмові застереження;

штрафи;

тимчасова заборона надання однієї або кількох платіжних послуг до усунення порушень;

тимчасове відсторонення посадових осіб від виконання обов’язків;

виключення з Реєстру платіжної інфраструктури.

Окрім того, змінами врегульовано порядок застосування заходів впливу у разі порушення платіжними установами, установами електронних грошей чи операторами поштового зв’язку вимог закону України "Про споживче кредитування" щодо надання кредитів споживачам у межах платіжних послуг.

При цьому під час вибору адекватних санкцій враховується систематичність порушень.

Нагадаємо, НБУ затвердив положення про відкритий банкінг — нову систему взаємодії між банками, фінтех-компаніями та користувачами, що дозволяє обмінюватися банківськими даними через спеціальні інтерфейси API лише за згодою клієнта.

Відповідна постанова набирає чинності з 1 серпня 2025 року.