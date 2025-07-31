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НБУ встановив правила нагляду за платіжними послугами у відкритому банкінгу
Національний банк України затвердив новий порядок здійснення нагляду за надавачами нефінансових платіжних послуг у межах підготовки до впровадження відкритого банкінгу.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Про порядок нагляду
Нацбанк встановив порядок здійснення нагляду за надавачами нефінансових платіжних послуг у рамках підготовки до впровадження відкритого банкінгу відповідно до Закону України "Про платіжні послуги".
Відповідні зміни до нормативно-правових актів Нацбанку стосуються небанківських провайдерів платіжних послуг, які надають інформацію з рахунків та ініціюють платіжні операції. Вони врегульовують такі питання:
- здійснення нагляду у формі безвиїзного контролю та виїзних перевірок;
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застосування заходів впливу за порушення законодавства, серед яких:
- письмові застереження; штрафи; тимчасова заборона надання однієї або кількох платіжних послуг до усунення порушень; тимчасове відсторонення посадових осіб від виконання обов’язків; виключення з Реєстру платіжної інфраструктури.
- письмові застереження;
- штрафи;
- тимчасова заборона надання однієї або кількох платіжних послуг до усунення порушень;
- тимчасове відсторонення посадових осіб від виконання обов’язків;
- виключення з Реєстру платіжної інфраструктури.
Окрім того, змінами врегульовано порядок застосування заходів впливу у разі порушення платіжними установами, установами електронних грошей чи операторами поштового зв’язку вимог закону України "Про споживче кредитування" щодо надання кредитів споживачам у межах платіжних послуг.
При цьому під час вибору адекватних санкцій враховується систематичність порушень.
Нагадаємо, НБУ затвердив положення про відкритий банкінг — нову систему взаємодії між банками, фінтех-компаніями та користувачами, що дозволяє обмінюватися банківськими даними через спеціальні інтерфейси API лише за згодою клієнта.
Відповідна постанова набирає чинності з 1 серпня 2025 року.