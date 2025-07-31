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НБУ встановив правила нагляду за платіжними послугами у відкритому банкінгу

НБУ
НБУ затвердив порядок страхування для учасників відкритого банкінгу / НБУ

Національний банк України затвердив новий порядок здійснення нагляду за надавачами нефінансових платіжних послуг у межах підготовки до впровадження відкритого банкінгу. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Про порядок нагляду

Нацбанк встановив порядок здійснення нагляду за надавачами нефінансових платіжних послуг у рамках підготовки до впровадження відкритого банкінгу відповідно до Закону України "Про платіжні послуги".

Відповідні зміни до нормативно-правових актів Нацбанку стосуються небанківських провайдерів платіжних послуг, які надають інформацію з рахунків та ініціюють платіжні операції. Вони врегульовують такі питання:

  • здійснення нагляду у формі безвиїзного контролю та виїзних перевірок;
  • застосування заходів впливу за порушення законодавства, серед яких:
    • письмові застереження; штрафи; тимчасова заборона надання однієї або кількох платіжних послуг до усунення порушень; тимчасове відсторонення посадових осіб від виконання обов’язків; виключення з Реєстру платіжної інфраструктури.
  • письмові застереження;
  • штрафи;
  • тимчасова заборона надання однієї або кількох платіжних послуг до усунення порушень;
  • тимчасове відсторонення посадових осіб від виконання обов’язків;
  • виключення з Реєстру платіжної інфраструктури.

Окрім того, змінами врегульовано порядок застосування заходів впливу у разі порушення платіжними установами, установами електронних грошей чи операторами поштового зв’язку вимог закону України "Про споживче кредитування" щодо надання кредитів споживачам у межах платіжних послуг.

При цьому під час вибору адекватних санкцій враховується систематичність порушень.

Нагадаємо, НБУ затвердив положення про відкритий банкінг — нову систему взаємодії між банками, фінтех-компаніями та користувачами, що дозволяє обмінюватися банківськими даними через спеціальні інтерфейси API лише за згодою клієнта.

Відповідна постанова набирає чинності з 1 серпня 2025 року.

Автор:
Ольга Опенько