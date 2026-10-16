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Неправдивое количество и антибактериальные свойства: АМКУ оштрафовал на 1,1 млн грн производителя салфеток

Гривны
Минфин привлек более 5,5 млрд грн на аукционе ОВГЗ / Depositphotos

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Аодема" на 1,1 млн грн за распространение недостоверной информации о бумажных салфетках. На упаковках количество трехслойных салфеток практически считали по количеству слоев, а заявленные антибактериальные характеристики продукции не соответствовали реальности.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

Производитель салфеток вводил потребителей в заблуждение

Решение было принято 15 октября 2026 года.

При рассмотрении дела АМКУ установил, что на упаковках трехслойных салфеток указывалось количество, которое фактически соответствовало суммарному количеству слоев. Поэтому в отдельных упаковках салфеток было втрое меньше, чем могли ожидать покупатели.

Кроме того, заявленная производителем информация об антибактериальных свойствах продукции не соответствовала действительности.

Опрос, проведенный Комитетом, показал, что большинство респондентов неправильно понимало указанное на упаковках количество салфеток. Информация о количестве продукции и ее свойствах могла влиять на решение потребителей о покупке.

На вероятное влияние таких сведений на конкуренцию также указывали отдельные конкуренты компании в обращениях к АМКУ.

По заключению Комитета, недостоверная маркировка могла создавать у покупателей ошибочное представление о соотношении цены и количества салфеток, а также о дополнительных свойствах продукции. Это могло давать ООО "Аодема" неправомерные конкурентные преимущества.

АМКУ признал действия компании нарушением статьи 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции". Общество обязали прекратить нарушение и наложили штраф в размере 1,1 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что АМКУ оштрафовал производителя диетической добавки более чем на 1,6 млн грн за обманчивую рекламу. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Ананта Медикеар Украина" на 1660972 грн за распространение обманчивой информации о свойствах диетической добавки "Лив-Кер".

Автор:
Ольга Опенько

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