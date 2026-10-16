Неправдива кількість і антибактеріальні властивості: АМКУ покарав на 1,1 млн грн виробника серветок

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ “Аодема” на 1,1 млн грн за поширення недостовірної інформації про паперові серветки. На упаковках кількість тришарових серветок фактично рахували за кількістю шарів, а заявлені антибактеріальні властивості продукції не відповідали дійсності.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АМКУ.

Виробник серветок вводив споживачів в оману

Рішення ухвалили 15 жовтня 2026 року.

Під час розгляду справи АМКУ встановив, що на упаковках тришарових серветок зазначали кількість, яка фактично відповідала сумарній кількості шарів. Через це в окремих упаковках серветок було втричі менше, ніж могли очікувати покупці.

Крім того, заявлена виробником інформація про антибактеріальні властивості продукції не відповідала дійсності.

Опитування, проведене Комітетом, показало, що більшість респондентів неправильно розуміла зазначену на упаковках кількість серветок. Інформація про кількість продукції та її властивості могла впливати на рішення споживачів про покупку.

На можливий вплив таких відомостей на конкуренцію також вказували окремі конкуренти компанії у зверненнях до АМКУ.

За висновком Комітету, недостовірне маркування могло створювати у покупців хибне уявлення про співвідношення ціни та кількості серветок, а також про додаткові властивості продукції. Це могло давати ТОВ "Аодема" неправомірні конкурентні переваги.

АМКУ визнав дії компанії порушенням статті 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". Товариство зобов’язали припинити порушення та наклали штраф у розмірі 1,1 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АМКУ оштрафував виробника дієтичної добавки на понад 1,6 млн грн за оманливу рекламу. Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Ананта Медікеар Україна" на 1 660 972 грн за поширення оманливої інформації про властивості дієтичної добавки "Лів-Кер".