RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,89

--0,09

EUR

50,31

--0,04

Готівковий курс:

USD

45,14

45,00

EUR

50,90

50,65

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Неправдива кількість і антибактеріальні властивості: АМКУ покарав на 1,1 млн грн виробника серветок

Гривні
Мінфін залучив понад 5,5 млрд грн на аукціоні ОВДП / Depositphotos

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ “Аодема” на 1,1 млн грн за поширення недостовірної інформації про паперові серветки. На упаковках кількість тришарових серветок фактично рахували за кількістю шарів, а заявлені антибактеріальні властивості продукції не відповідали дійсності.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АМКУ.

Виробник серветок вводив споживачів в оману

Рішення ухвалили 15 жовтня 2026 року.

Під час розгляду справи АМКУ встановив, що на упаковках тришарових серветок зазначали кількість, яка фактично відповідала сумарній кількості шарів. Через це в окремих упаковках серветок було втричі менше, ніж могли очікувати покупці.

Крім того, заявлена виробником інформація про антибактеріальні властивості продукції не відповідала дійсності.

Опитування, проведене Комітетом, показало, що більшість респондентів неправильно розуміла зазначену на упаковках кількість серветок. Інформація про кількість продукції та її властивості могла впливати на рішення споживачів про покупку.

На можливий вплив таких відомостей на конкуренцію також вказували окремі конкуренти компанії у зверненнях до АМКУ.

За висновком Комітету, недостовірне маркування могло створювати у покупців хибне уявлення про співвідношення ціни та кількості серветок, а також про додаткові властивості продукції. Це могло давати ТОВ "Аодема" неправомірні конкурентні переваги.

АМКУ визнав дії компанії порушенням статті 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". Товариство зобов’язали припинити порушення та наклали штраф у розмірі 1,1 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АМКУ оштрафував виробника дієтичної добавки на понад 1,6 млн грн за оманливу рекламу. Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Ананта Медікеар Україна" на 1 660 972 грн за поширення оманливої інформації про властивості дієтичної добавки "Лів-Кер".

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності