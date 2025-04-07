Несмотря на войну, более 60% компаний готовы инвестировать в Украину

Более 60% международных компаний готовы инвестировать в Украину даже в условиях полномасштабной войны. При этом предприниматели отмечают, что ключевым фактором при принятии инвестиционных решений являются риски, связанные именно с войной.

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Об этом говорится в отчете Совета бизнес-омбудсмена, представленном по итогам исследования "Украина в войне: трансформация бизнес-среды и перспективы инвестирования".

Участие в мероприятии приняли представители ключевых бизнес-объединений и аналитических центров, в частности, Американской торговой палаты, Европейской Бизнес Ассоциации, Союза украинских предпринимателей, а также торговых палат Норвегии и Франции.

Опрос, проведенный осенью 2024 года, охватывает представителей украинского и иностранного бизнеса из Польши, Германии, Канады, Великобритании, Швеции, Франции, Болгарии и других стран. Исследование имело целью проанализировать изменения в бизнес-среде, возникшие перед предпринимателями вызовы, а также перспективы привлечения инвестиций.

Согласно результатам, более 60% компаний заявили о готовности инвестировать в Украину суммы до 5 миллионов долларов США, в то время как более 30% рассматривают возможность вложений до 100 миллионов долларов.

Заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая отметила, что, несмотря на все вызовы, бизнес в Украине продолжает работать, адаптироваться и планировать будущее. Интерес международных партнеров также остается высоким.

В то же время, ключевым барьером для инвестирования остаются риски, связанные с войной — об этом заявили 69% опрошенных. Кроме того, 38,9% компаний отметили экономическую нестабильность, колебания курса национальной валюты и инфляцию как дополнительные сдерживающие факторы.

Среди юридических и регуляторных помех инвесторы чаще всего называют сложные разрешительные процедуры, ограниченный доступ к правосудию, нехватку механизмов страхования политических рисков, а также коррупцию и военные угрозы.

Отдельная часть исследования была посвящена участию бизнеса в публичных закупках. Здесь основные трудности касаются недобросовестной конкуренции и проблем с исполнением договоров, что снижает доверие предпринимателей к государственным тендерам.

По словам бизнес-омбудсмена Романа Ващука, устойчивость украинского бизнеса — сигнал инвесторам, что вкладывать стоит. Но без стабильных правил игры, правовой защиты и прозрачности никакие инвестиционные инструменты не сработают.

Совет бизнес-омбудсмена также предоставил перечень первоочередных изменений, которые, по его мнению, могут способствовать ускорению инвестиционного притока. Организация планирует и дальше отслеживать вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели, и предлагать конкретные решения.

Добавим, приток прямых иностранных инвестиций в Украину за 11 месяцев 2024 года составила $3,98 млрд, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.