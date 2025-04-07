Попри війну понад 60% компаній готові інвестувати в Україну — дослідження

Більше 60% міжнародних компаній готові інвестувати в Україну навіть в умовах повномасштабної війни. Разом з цим, підприємці зазначають, що ключовим фактором при ухваленні інвестиційних рішень є ризики, пов’язані, саме з війною.

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Про це йдеться у звіті Ради бізнес-омбудсмена, презентованому за підсумками дослідження "Україна у війні: трансформація бізнес-середовища та перспективи інвестування".

Участь у заході взяли представники ключових бізнес-об’єднань та аналітичних центрів, зокрема Американської торговельної палати, Європейської Бізнес Асоціації, Спілки українських підприємців, а також торгових палат Норвегії та Франції.

Опитування, проведене восени 2024 року, охоплює представників українського та іноземного бізнесу з Польщі, Німеччини, Канади, Великої Британії, Швеції, Франції, Болгарії та інших країн. Дослідження мало на меті проаналізувати зміни в бізнес-середовищі, виклики, що постали перед підприємцями, а також перспективи залучення інвестицій.

Згідно з результатами, понад 60% компаній заявили про готовність інвестувати в Україну суми до 5 мільйонів доларів США, тоді як понад 30% — розглядають можливість вкладень до 100 мільйонів доларів.

Заступниця бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка зазначила, що незважаючи на всі виклики, бізнес в Україні продовжує працювати, адаптуватися та планувати майбутнє. Інтерес міжнародних партнерів також залишається високим.

Водночас ключовим бар’єром для інвестування залишаються ризики, пов’язані з війною — про це заявили 69% опитаних. Крім того, 38,9% компаній вказали на економічну нестабільність, коливання курсу національної валюти та інфляцію як додаткові стримувальні фактори.

Серед юридичних і регуляторних перешкод інвестори найчастіше називають складні дозвільні процедури, обмежений доступ до правосуддя, брак механізмів страхування політичних ризиків, а також корупцію та військові загрози.

Окрема частина дослідження була присвячена участі бізнесу в публічних закупівлях. Тут основні труднощі стосуються недобросовісної конкуренції та проблем з виконанням договорів, що знижує довіру підприємців до державних тендерів.

За словами бізнес-омбудсмена Романа Ващука, стійкість українського бізнесу — це сигнал інвесторам, що вкладати варто. Але без стабільних правил гри, правового захисту та прозорості жодні інвестиційні інструменти не спрацюють.

Рада бізнес-омбудсмена також надала перелік першочергових змін, які, на її думку, можуть сприяти пришвидшенню інвестиційного припливу. Організація планує й надалі відстежувати виклики, з якими стикаються підприємці, та пропонувати конкретні рішення.

Додамо, приплив прямих іноземних інвестицій в Україну за 11 місяців 2024 року склав $3,98 млрд, що на 14% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.