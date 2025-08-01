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Neuralink Илона Маска начала испытания мозговых имплантов в Великобритании

Neuralink
Neuralink начала тестировать мозговые импланты в Британии.

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, начала первые клинические испытания мозговых имплантов в Европе. Пилотная программа стартовала в Великобритании, где в исследовании принимают семь пациентов с серьезными поражениями нервной системы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Х .

Согласно сообщению компании в соцсети X, испытания проходят в сотрудничестве с University College London Hospitals NHS Foundation Trust и Newcastle upon Tyne Hospitals. Участники программы имеют паралич, вызванный травмами спинного мозга или такими заболеваниями как боковой амиотрофический склероз (БАС).

Главная цель исследования – имплантация мозгового чипа N1 и обучение пациентов управлять цифровыми устройствами с помощью мысли. Имплант состоит из 128 сверхтонких микронитей, каждая из которых тоньше человеческих волос. В общем, устройство содержит до 1000 электродов, которые позволяют считывать мозговую активность и превращать ее в сигналы для управления техникой.

В США уже были проведены подобные испытания: пять человек получили импланты. Один из пациентов - бывший автомеханик по имени Алекс - восстановил способность взаимодействовать с техникой, в том числе играет в компьютерные игры.

Neuralink работает над созданием технологий для нейроинтерфейса с 2016 года. За это время компания привлекла $1,3 млрд инвестиций, а ее стоимость оценивается почти в $9 млрд. После Великобритании компания готовится запустить аналогичные исследования в Канаде и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее компания также сообщала об успехах Одри Крюс – первой женщины с параличом, получившей чип Neuralink. Она смогла написать свое имя на экране и даже рисовать по запросам пользователей соцсетей.

Напомним, семь пациентов, которым вживили мозговые чипы Neuralink, уже могут управлять компьютерами, проектировать 3D-детали и даже продолжать работать, несмотря на тяжелый паралич.

Автор:
Татьяна Гойденко