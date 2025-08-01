Neuralink Ілона Маска розпочала випробування мозкових імплантів у Великій Британії

Компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, розпочала перші клінічні випробування мозкових імплантів у Європі. Пілотна програма стартувала у Великій Британії, де участь у дослідженні беруть семеро пацієнтів із серйозними ураженнями нервової системи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Х.

Згідно з повідомленням компанії у соцмережі X, випробування проходять у співпраці з University College London Hospitals NHS Foundation Trust та Newcastle upon Tyne Hospitals. Учасники програми мають параліч, спричинений травмами спинного мозку або такими захворюваннями, як бічний аміотрофічний склероз (БАС).

Головна мета дослідження — імплантація мозкового чипа N1 та навчання пацієнтів керувати цифровими пристроями за допомогою думки. Імплант складається з 128 надтонких мікрониток, кожна з яких є тоншою за людське волосся. Загалом пристрій містить до 1000 електродів, які дозволяють зчитувати мозкову активність і перетворювати її в сигнали для керування технікою.

У США вже було проведено подібні випробування: п’ять людей отримали імпланти. Один із пацієнтів — колишній автомеханік на ім’я Алекс — відновив здатність взаємодіяти з технікою, зокрема грає в комп’ютерні ігри.

Neuralink працює над створенням технологій для нейроінтерфейсу з 2016 року. За цей час компанія залучила $1,3 млрд інвестицій, а її вартість оцінюється майже в $9 млрд. Після Британії компанія готується запустити аналогічні дослідження в Канаді та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Раніше компанія також повідомляла про успіхи Одрі Крюс — першої жінки з паралічем, яка отримала чип Neuralink. Вона змогла написати своє ім’я на екрані та навіть малювати за запитами користувачів соцмереж

Нагадаємо, сім пацієнтів, яким вживили мозкові чіпи Neuralink, уже можуть керувати комп’ютерами, проєктувати 3D-деталі та навіть продовжувати працювати, попри важкий параліч.