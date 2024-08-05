Стартап Ілона Маска Neuralink успішно імплантував мозковий чип другому пацієнту

Компанія Neuralink бізнесмена Ілона Маска повідомила про успішну імплантацію другому пацієнтові мозкового чипа, розробленого для того, щоб дати паралізованим людям змогу використовувати цифрові пристрої за допомогою думок.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Neuralink продовжує тестувати пристрій, призначений для допомоги людям із травмами спинного мозку. Вживлений першому пацієнту чип дав йому змогу грати у відеоігри, переглядати інтернет, публікувати повідомлення в соціальних мережах і рухати курсором на своєму ноутбуці.

Як розповів Маск, другим учасником стала людина з травмою спинного мозку, подібною до травми першого пацієнта, який був паралізований, травмувавшись під час пірнання.

Мільярдер повідомив, що в мозку другого пацієнта працюють 400 електродів імплантату. Neuralink на своєму сайті уточнює, що імплантат використовує 1024 електроди.

Маск не поділився інформацією, коли саме Neuralink прооперував другого пацієнта, проте зауважив, що за очікуваннями, компанія надасть імплантати ще вісьмом людям цього року в рамках клінічних випробувань.

Нагадаємо, наприкінці січня 2024 року першій людині у світі вживили імплантат у мозок, який розробила компанія Neuralink американського бізнесмена Ілона Маска.

Перший пацієнт з чипом використовує мозковий імплантат Neuralink для гри в шахи з комп’ютером.

Крім гри в шахи, імплант Neuralink також дозволив йому грати у відеогру Civilization VI протягом восьми годин поспіль, після чого йому доводилося чекати, поки імплантат зарядиться. Проте, як саме заряджається імплантат, наразі не відомо.

Чип від Neuralink: перспективи стартапу Ілона Маска

Як пише Reuters, чип використовує електричні та хімічні сигнали для передачі інформації в мозок і тіло.

Минулого року Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило компанії провести перше випробування свого імплантату на людях, що стало важливою віхою в прагненні стартапу допомогти пацієнтам подолати параліч і безліч неврологічних захворювань.

У вересні Neuralink повідомила, що отримала схвалення для випробувань на людях.

Дослідження використовує робота для хірургічного введення імплантату в область мозку, яка відповідає за координацію руху.

Як повідомляв Neuralink раніше, його мета полягає в тому, щоб дозволити людям керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою. використовуючи лише свої думки.

У червні минулого року компанію Neuralink оцінили приблизно в 5 мільярдів доларів.

Neuralink у вересні оголосила набір добровольців для клінічних випробувань з імплантації чипа в мозок, за допомогою яких в тому числі можна управляти протезами. Маск заявляв, що компанія планує створювати і протези.

За його словами, вартість подібної послуги може скласти близько 60 тисяч доларів.

Що стосується отримання дозволу на комерційне використання розробок, то Кіп Людвіг, колишній директор із нейроінженерії Національного інституту здоров'я США, оцінював, що це може тривати ще щонайменше 10 років.

Neuralink - американська компанія, що розробляє мозкові імпланти, які стануть інтерфейсом для взаємодії між мозком людини та електронним пристроєм. Створена за участі Ілона Маска компанія розпочала свою діяльність у 2016 році. Її представили у березні 2017 року.