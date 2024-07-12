ЄС звинувачує платформу X в шахрайстві через порушенні закону щодо онлайн-контенту

Європейський Союз погрожує соціальній медіа-компанії X, що належить Ілону Маску, великими штрафами через проблеми з прозорістю, включаючи дозвіл людям отримувати синю "галочку", яка раніше була доступна для перевірених користувачів.

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Про це пише Financial Times.

Європейська комісія заявила в п’ятницю, що X порушив знаковий закон блоку про цифрові послуги (DSA), який набув чинності цього року і був розроблений для кращого контролю за онлайн-контентом.

Розслідування, яке розпочалося минулого року, показало, що рішення Маска після придбання компанії за 44 мільярди доларів дозволити будь-кому платити за отримання синьої галочки може ввести в оману мільйони користувачів.

Регулятори в Брюсселі зазначили, що ця практика негативно впливає на здатність користувачів приймати обґрунтовані рішення щодо автентичності облікових записів і контенту.

Видання пише, що X має право захищатися, але якщо висновки ЄС підтвердяться, компанії загрожує штраф у розмірі до 6% від її загального обороту, який у 2021 році склав 5,1 мільярда доларів.

ЄС також заявив, що практика X не відповідала DSA у сферах заборони використання темних шаблонів, прозорості реклами та надання доступу до даних для дослідників. Тьєррі Бретон, уповноважений з питань внутрішнього ринку, зазначив, що сині чеки колись означали надійні джерела інформації, але тепер з X вони обманюють користувачів і порушують DSA.

Якщо висновки ЄС підтвердяться, компанія X буде оштрафована та зобов’язана внести значні зміни. У жовтні видання писало, що X стала першою компанією, щодо якої було розпочато розслідування щодо порушень цифрових правил ЄС.

Що відомо про Twitter Blue

До того, як Twitter купив Ілон Маск, синя галочка була знаком підтвердження, який безкоштовно надавав Twitter. Спочатку він використовувався як інструмент автентифікації у боротьбі з ботами та поширенням дезінформації.

Тепер це символ того, що обліковий запис підписаний на преміум-сервіс під назвою Twitter Blue, вартість якого становлять близько 8 доларів на місяць.

Ті, у кого раніше була синя галочка, але відмовилися платити, почали втрачати її 20 квітня. Проте після хвилі критики у Twitter безкоштовно відновили "блакитну галочку" для знаменитих користувачів соціальної мережі, які мають понад мільйон підписників.

Нагадаємо, що 28 жовтня 2022 року Маск нарешті завершив купівлю соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів. Він заявив, що купив Twitter не для того, щоб заробити більше грошей, а щоб "спробувати допомогти людству, яке я люблю".

Джерело фото: ua.depositphotos.com