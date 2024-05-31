Ілона Маска звинувачують у приховуванні його частки в Twitter

Бізнесмен Ілон Маск проігнорував неодноразові попередження щодо зобов’язань США щодо розкриття інформації про цінні папери, які могли бути спричинені зростанням його частки в Twitter у 2022 році.

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Про це повідомляє американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley, передає Reuters.

Змінений позов, поданий інвестором Twitter до федерального суду Манхеттена, звинувачує Маска в обмані інвесторів через затримку розкриття інформації про його частку в Twitter, щоб накопичити акції за нижчими цінами. Стверджується, що Маск заощадив понад $200 млн, додавши свою частку в Twitter таємно, на шкоду деяким інвесторам.

У позові зазначається, що Маск і його права рука Джаред Бірчалл знали та обговорювали правило, згідно з яким вони повинні розкривати понад 5% частки в Twitter. Про це йдеться у свідченнях цих двох чоловіків у розслідуванні Комісії з цінних паперів і бірж США.

"Маск і Бірчалл залучили невідомого керуючого директора Morgan Stanley до розробки таємної торгової стратегії, щоб приховати придбання Маском акцій Twitter і дозволити йому купувати акції за "штучно заниженими цінами", - йдеться в позові.

У документі підкреслюється. що виконавчий директор Morgan Stanley неодноразово просив Бірчалла звернутися до юриста щодо вимог щодо 5% розкриття інформації. Натомість Бірчалл сказав керівнику, що консультувалися з юристами, але це не було так, поки він не накопичив понад 9% акцій Twitter 1 квітня 2022 року.

Зрештою Маск купив Twitter за $44 млрд у жовтні 2022 року та змінив назву компанії на X.

"Вони знали відповідь, вони повинні були розкрити, але не хотіли, частково тому, що це зробило б покупки Маска різко дорожчими та публічними, тому Бірчалл і Маск знехтували неодноразовими попередженнями» виконавчого директора Morgan Stanley "про необхідність отримати юридичну консультацію"", - йдеться у позові.

Порушення "є останнім епізодом в історії Маска нехтування федеральними законами про цінні папери та зневаги до SEC та її правил і положень.

Після купівлі Маском Twitter подешевшав на 72%

Соціальна мережа Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він відмовився від цієї назви соцмережі, перейменувавши її на Х.

23 липня стало відомо, що Twitter отримає новий бренд. Наступного дня Маск повідомив, що сайт X.com уже переспрямовує на соціальну мережу, тоді ж на платформі зʼявився новий логотип.

Зазначимо ,що Маск придбав Twitter (Х) за $44 млрд, але на початок березня 2024 року вартість компанії могла впасти на 72%. Доходи Х від реклами впали більш ніж на 50%.