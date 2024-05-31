Илона Маска обвиняют в сокрытии его доли в Twitter

Бизнесмен Илон Маск проигнорировал неоднократные предупреждения об обязательствах США по раскрытию информации о ценных бумагах, которые могли быть вызваны ростом его доли в Twitter в 2022 году.

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Об этом сообщает американский финансовый конгломерат Morgan Stanley, передает Reuters.

Измененный иск, поданный инвестором Twitter в федеральный суд Манхэттена, обвиняет Маска в обмане инвесторов из-за задержки раскрытия информации о его доле в Twitter, чтобы накопить акции по более низким ценам. Утверждается, что Маск сэкономил более $200 млн, добавив свою долю в Twitter тайно, в ущерб некоторым инвесторам.

В иске отмечается, что Маск и его правая рука Джаред Бирчалл знали и обсуждали правило, согласно которому они должны раскрывать более 5% доли в Twitter. Об этом говорится в показаниях двух мужчин в расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

"Маск и Бирчалл привлекли неизвестного управляющего директора Morgan Stanley к разработке тайной торговой стратегии, чтобы скрыть приобретение Маском акций Twitter и разрешить ему покупать акции по "искусственно заниженным ценам"", - говорится в иске.

В документе подчеркивается. что исполнительный директор Morgan Stanley неоднократно просил Бирчалла обратиться к юристу по поводу требований относительно 5% раскрытия информации. Бирчалл сказал руководителю, что консультировались с юристами, но это не было так, пока он не накопил более 9% акций Twitter 1 апреля 2022 года.

В конце концов Маск купил Twitter за $44 млрд в октябре 2022 года и сменил название компании на X.

"Они знали ответ, они должны были раскрыть, но не хотели, отчасти потому, что это сделало бы покупки Маска резко более дорогими и публичными, поэтому Бирчалл и Маск пренебрегли неоднократными предупреждениями» исполнительного директора Morgan Stanley "о необходимости получить юридическую консультацию"", - говорится в иске.

Нарушение является последним эпизодом в истории Маска пренебрежения федеральными законами о ценных бумагах и пренебрежении к SEC и ее правилам и положениям.

После покупки Маском Twitter подешевел на 72%

Социальная сеть Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он отказался от этого названия соцсети, переименовав его в Х.

23 июля стало известно, что Twitter получит новый бренд. На следующий день Маск сообщил, что сайт X.com уже перенаправляется на социальную сеть , тогда же на платформе появился новый логотип.

Отметим, что Маск приобрел Twitter (Х) за $44 млрд, но на начало марта 2024 года стоимость компании могла упасть на 72%. Доходы Х от рекламы упали более чем на 50%.