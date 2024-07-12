ЕС обвиняет платформу X в мошенничестве из-за нарушения закона по онлайн-контенту

Европейский Союз угрожает социальной медиа-компании X, принадлежащей Илону Маску, большими штрафами из-за проблем с прозрачностью, включая разрешение людям получать синюю "галочку", которая раньше была доступна для проверенных пользователей.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом пишет Financial Times.

Европейская комиссия заявила в пятницу, что X нарушил вступивший в силу в этом году знаковый закон блока о цифровых услугах (DSA) и разработанный для лучшего контроля за онлайн-контентом.

Начавшееся в прошлом году расследование показало, что решение Маска после приобретения компании за 44 миллиарда долларов позволить любому платить за получение синей галочки может ввести в заблуждение миллионы пользователей.

Регуляторы в Брюсселе отметили, что эта практика негативно влияет на способность пользователей принимать обоснованные решения по подлинности аккаунтов и контента.

Издание пишет, что X имеет право защищаться, но если выводы ЕС подтвердятся, компании грозит штраф в размере до 6% ее общего оборота, который в 2021 году составил 5,1 миллиарда долларов.

ЕС также заявил, что практика X не соответствовала DSA в области запрета использования темных шаблонов, прозрачности рекламы и предоставления доступа к данным для исследователей. Тьерри Бретон, уполномоченный по внутреннему рынку, отметил, что синие чеки когда-то означали надежные источники информации, но теперь с X они обманывают пользователей и нарушают DSA.

Если выводы ЕС подтвердятся, X будет оштрафована и обязана внести значительные изменения. В октябре издание писало, что X стала первой компанией, в отношении которой было начато расследование нарушений цифровых правил ЕС.

Что известно о Twitter Blue

До того, как Twitter купил Илон Маск, синяя галочка была знаком подтверждения, бесплатно предоставляемого Twitter. Первоначально он использовался как инструмент аутентификации в борьбе с ботами и распространением дезинформации.

Теперь это символ того, что учетная запись подписана на премиум-сервис под названием Twitter Blue, стоимость которого составляет около 8 долларов в месяц.

Те, у кого раньше была синяя галочка, но отказались платить, начали терять ее 20 апреля. Однако после волны критики в Twitter бесплатно восстановили "голубую галочку" для знаменитых пользователей социальной сети, имеющих более миллиона подписчиков.

Напомним, что 28 октября 2022 года Маск наконец-то завершил покупку социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Он заявил, что купил Twitter не для того, чтобы заработать больше денег, а чтобы "попробовать помочь человечеству, которое я люблю".

Источник фото: ua.depositphotos.com