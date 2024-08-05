Стартап Илона Маска Neuralink успешно имплантировал мозговой чип второму пациенту

Компания Neuralink бизнесмена Илона Маска сообщила об успешной имплантации второму пациенту мозгового чипа, разработанного для того, чтобы дать парализованным людям использовать цифровые устройства с помощью мыслей.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Neuralink продолжает тестировать устройство, предназначенное для помощи людям с травмами спинного мозга. Вживленный первому пациенту чип дал ему возможность играть в видеоигры, просматривать интернет, публиковать сообщения в социальных сетях и двигать курсором на своем ноутбуке.

Как рассказал Маск, вторым участником стал человек с травмой спинного мозга, похожим на травму первого пациента, который был парализован, травмировавшись во время ныряния.

Миллиардер сообщил, что в мозгу второго пациента работают 400 электродов имплантата. Neuralink на своем сайте уточняет, что имплантат использует 1024 электрода.

Маск не поделился информацией, когда именно Neuralink прооперировал второго пациента, однако заметил, что по ожиданиям компания предоставит имплантаты еще восьми людям в этом году в рамках клинических испытаний.

Напомним, в конце января 2024 первого человека в мире вживили имплантат в мозг, который разработала компания Neuralink американского бизнесмена Илона Маска.

Первый пациент с чипом использует мозговой имплантат Neuralink для игры в шахматы с компьютером.

Кроме игры в шахматы, имплант Neuralink также разрешил ему играть в видеоигру Civilization VI в течение восьми часов подряд, после чего ему приходилось ждать, пока имплантат зарядится. Однако, как именно заряжается имплантат, пока неизвестно.

Чип от Neuralink: перспективы стартапа Илона Маска

Как пишет Reuters, чип использует электрические и химические сигналы для передачи информации в мозг и тело.

В прошлом году Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США позволило компании провести первое испытание своего имплантата на людях, что стало важной вехой в стремлении стартапа помочь пациентам преодолеть паралич и множество неврологических заболеваний.

В сентябре Neuralink сообщила, что получила одобрение для испытаний на людях.

Исследование использует работа по хирургическому введению имплантата в область мозга, которая отвечает за координацию движения.

Как сообщал Neuralink ранее, его цель состоит в том, чтобы позволить людям управлять компьютерным курсором или клавиатурой. используя только свои мысли.

В июне прошлого года компанию Neuralink оценили примерно в 5 миллиардов долларов.

Neuralink в сентябре объявила набор добровольцев для клинических испытаний по имплантации чипа в мозг, с помощью которых в том числе можно управлять протезами. Маск заявлял, что компания планирует создавать протезы.

По его словам, стоимость подобной услуги может составить около 60 тысяч долларов.

Что касается получения разрешения на коммерческое использование разработок, то Кип Людвиг, бывший директор по нейроинженерии Национального института здоровья США, оценивал, что это может занять еще не менее 10 лет.

Neuralink – американская компания, разрабатывающая мозговые импланты, которые станут интерфейсом для взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством. Созданная с участием Илона Маска компания начала свою деятельность в 2016 году. Ее представили в марте 2017 года.