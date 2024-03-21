Человек с чипом Neuralink играет в компьютерные игры с помощью мысли

Компания Илона Маска, разрабатывающая программу вживления чипов в мозге человека, опубликовала видео, которое показывает, как первый пациент с чипом использует мозговой имплантат Neuralink для игры в шахматы с компьютером.

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Об этом пишет Тhe Verge.

Пациент, 29-летний Ноланд Арбо, сказал, что получил травму во время дайвинга восемь лет назад, в результате чего его парализовало ниже плеч. Арбо описывает использование имплантата Neuralink в качестве фантастической силы, позволяющей ему просто смотреть куда-то на экран и перемещать курсор, куда он хочет.

Помимо игры в шахматы, Арбо сказал, что имплант Neuralink также разрешил ему играть в видеоигру Civilization VI в течение восьми часов подряд, после чего ему приходилось ждать, пока имплантат зарядится. Однако, как именно заряжается имплантат, пока неизвестно.

Арбо объясняет, что после получения имплантата (по его словам, операция была очень легкой) ему пришлось научиться отличать воображаемое движение от попытки движения, чтобы научиться управлять курсором на экране.

"Многое из того, с чего мы начинали, заключалось в разных попытках. Я пытался двигать, скажем, правой рукой влево, правой вперед, назад. И с этого момента, я думаю, для меня стало интуитивно понятным начать воображать движение курсора", — сказал Арбо.

Это видео стало первым случаем, когда Neuralink поделился кадрами, на которых изображен человек, использующий свой мозговой имплантат, после того как в январе Маск объявил, что первый участник испытания " хорошо выздоравливает " после имплантации технологии.

В прошлом году Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало Neuralink разрешение на проведение клинических испытаний на людях, и вскоре после этого компания объявила, что ищет субъектов тестирования для начального шестилетнего испытания.

Чип от Neuralink: перспективы стартапа Илона Маска

Как пишет Reuters, чип использует электрические и химические сигналы для передачи информации в мозг и тело.

В прошлом году Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США позволило компании провести первое испытание своего имплантата на людях, что стало важной вехой в стремлении стартапа помочь пациентам преодолеть паралич и множество неврологических заболеваний.

Neuralink в сентябре объявила набор добровольцев для клинических испытаний по имплантации чипа в мозг, с помощью которых в том числе можно управлять протезами. Маск заявлял, что компания планирует создавать протезы.

30 января 2024 года Neuralink впервые вживила имплантат в мозг человека. Миллиардер напомнил, что устройство позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них почти любым устройством просто с помощью мысли.

Источник фото: ua.depositphotos.com