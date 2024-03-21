Чоловік з чипом Neuralink грає в комп’ютерні ігри за допомогою думки

Компанія Ілона Маска, яка розробляє програму вживлення чипів у мозок людини, опублікувала відео, яке показує як перший пацієнт з чипом використовує мозковий імплантат Neuralink для гри в шахи з комп’ютером.

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Про це пише Тhe Verge.

Пацієнт, 29-річний Ноланд Арбо, сказав, що отримав травму під час дайвінгу вісім років тому, внаслідок чого його паралізувало нижче плечей. Арбо описує використання імплантату Neuralink як фантастичної сили, яка дозволяє йому просто дивитися кудись на екран і переміщувати курсор, куди він хоче.

Крім гри в шахи, Арбо сказав, що імплант Neuralink також дозволив йому грати у відеогру Civilization VI протягом восьми годин поспіль, після чого йому доводилося чекати, поки імплантат зарядиться. Проте, як саме заряджається імплантат, наразі не відомо.

Арбо пояснює, що після отримання імплантату (за його словами, операція була надзвичайно легкою) йому довелося навчитися відрізняти уявний рух від спроби руху, щоб навчитися керувати курсором на екрані.

"Багато з того, з чого ми починали, полягало в різних спробах. Я намагався рухати, скажімо, правою рукою вліво, правою вперед, назад. І з цього моменту, я думаю, для мене стало інтуїтивно зрозумілим почати уявляти рух курсора", — сказав Арбо.

Це відео стало першим випадком, коли Neuralink поділився кадрами, на яких зображено людину, яка використовує свій мозковий імплантат, після того, як у січні Маск оголосив, що перший учасник випробування "добре одужує" після імплантації технології.

Минулого року Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дало Neuralink дозвіл на проведення клінічних випробувань на людях , і незабаром після цього компанія оголосила, що шукає суб’єктів тестування для початкового шестирічного випробування .

Чип від Neuralink: перспективи стартапу Ілона Маска

Як пише Reuters, чип використовує електричні та хімічні сигнали для передачі інформації в мозок і тіло.

Минулого року Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило компанії провести перше випробування свого імплантату на людях, що стало важливою віхою в прагненні стартапу допомогти пацієнтам подолати параліч і безліч неврологічних захворювань.

Neuralink у вересні оголосила набір добровольців для клінічних випробувань з імплантації чипа в мозок, за допомогою яких в тому числі можна управляти протезами. Маск заявляв, що компанія планує створювати і протези.

30 січня 2024 року Neuralink вперше вживила імплантат у мозок людині. Мільярдер нагадав, що пристрій дозволяє керувати телефоном або комп'ютером, а через них майже будь-яким пристроєм, просто за допомогою думки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com