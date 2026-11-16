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Нидерландский производитель оружия открыл офис в Украине и планирует совместное производство систем ПВО

Artillerie Inrichtingen Armaments
Производитель вооружения из Нидерландов AIA открыл офис в Украине

Нидерландская оборонная компания Artillerie Inrichtingen Armaments (AIA) открыла представительство в Украине. На первом этапе предприятие планирует начать инженерную деятельность, а в перспективе развернуть полноценную производственную площадку на западе страны.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Укринформ.

По словам основателя и генерального директора АІА Герарда Зондервана, компания ищет партнеров среди украинских оборонных предприятий для кооперации.

Приоритетным направлением сотрудничества станет совместное производство продукции для противовоздушной обороны.

"Мы стремимся совместно с Украиной производить продукцию, прежде всего для противовоздушной обороны. Я был в Киеве на протяжении последних недель и видел, что там происходит ежедневно. Но Киев — это еще не вся Украина: в других регионах ситуация еще сложнее, особенно когда речь идет о тяжелых средствах поражения. Поэтому мы ищем возможности помочь Украине, разрабатывать соответствующую продукцию и разрабатывать соответствующую продукцию".

Руководитель предприятия напомнил, что посещает Украину каждые два месяца с начала 2023 года, а компания активно работает в составе нидерландской рабочей группы по вопросам Украины.

За это время AIA уже поставила значительное количество вооружения, а ее собственный финансовый вклад в поддержку Украины превысил €100 млн. Зондерван выразил надежду, что объемы этой помощи будут и дальше расти.

Фото 2 — Нидерландский производитель оружия открыл офис в Украине и планирует совместное производство систем ПВО
Герард Зондерван. Фото: Укринформ

Ранее сообщалось, что Нидерланды продолжат в 2027 году программу Ukraine Partnership Facility (UPF), бюджет нового раунда составит €26,5 млн. Украина планирует привлекать это финансирование в общие украинско-нидерландские проекты по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Бессараб

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