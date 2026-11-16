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Нідерландський виробник зброї відкрив офіс в Україні та планує спільне виробництво систем ППО

Artillerie Inrichtingen Armaments
Виробник озброєння з Нідерландів AIA відкрив офіс в Україні

Нідерландська оборонна компанія Artillerie Inrichtingen Armaments (AIA) відкрила представництво в Україні. На першому етапі підприємство планує розпочати інженерну діяльність, а в перспективі — розгорнути повноцінний виробничий майданчик на заході країни.

Як пише Dilo, про це повідомляє Укрінформ.

За словами засновника та генерального директора AIA Герарда Зондервана, компанія шукає партнерів серед українських оборонних підприємств для кооперації.

Пріоритетним напрямом співпраці стане спільне виготовлення продукції для протиповітряної оборони.

"Ми прагнемо спільно з Україною виробляти продукцію, передусім для протиповітряної оборони. Я був у Києві протягом останніх тижнів і бачив, що там відбувається щодня. Але Київ — це ще не вся Україна: в інших регіонах ситуація ще складніша, особливо коли йдеться про важкі засоби ураження. Тому ми шукаємо можливості допомогти Україні, розробляти відповідну продукцію та нарощувати її виробництво", — зазначив Зондерван.

Керівник підприємства нагадав, що відвідує Україну кожні два місяці з початку 2023 року, а сама компанія активно працює у складі нідерландської робочої групи з питань України.

За цей час AIA вже поставила значну кількість озброєння, а її власний фінансовий внесок у підтримку України перевищив €100 млн. Зондерван висловив сподівання, що обсяги цієї допомоги й надалі зростатимуть.

Фото 2 — Нідерландський виробник зброї відкрив офіс в Україні та планує спільне виробництво систем ППО
Герард Зондерван. Фото: Укрінформ

Раніше повідомлялось, що Нідерланди продовжать у 2027 році програму Ukraine Partnership Facility (UPF), бюджет нового раунду становитиме €26,5 млн. Україна планує залучати це фінансування до спільних українсько-нідерландських проєктів з відновлення та розвитку інфраструктури.

Автор:
Тетяна Бесараб

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