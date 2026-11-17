Американская корпорация Nike заявила, что планирует достичь примерно 5 миллиардов долларов дополнительного роста выручки к 2031 году финансового года. Генеральный директор компании Эллиотт Гилл делает ставку на категорию профессионального спорта, чтобы возобновить продажи и повысить прибыльность в рамках новой долгосрочной стратегии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Акции компании выросли примерно на 4% после того, как во время своего первого за почти десятилетие дня инвестора руководство сообщило, что ожидает возвращения к рыночным темпам роста выручки в 2029 финансовом году.

Эллиотт Гилл вернулся на должность гендиректора Nike в октябре 2024 года и с тех пор пытается вывести спортивного гиганта из кризиса путем возобновления связей с оптовыми партнерами, обновления ассортимента повседневной спортивной одежды и сокращения рабочих мест для упрощения операционных процессов.

Однако прогресс остается медленным, поскольку выручка снижается как в оптовом, так и в прямом каналах продаж, а на ключевом рынке Китая и в сегментах Jordan и спортивной одежды сохраняется слабый спрос.

Приоритетные направления стратегии к 2031 году

Новая стратегия компании под названием Full Stride Ahead предполагает концентрацию ресурсов на пяти видах спорта, категории повседневной спортивной одежды и 23 приоритетных странах, которые, по ожиданиям Nike, обеспечат более 90% роста выручки к 2031 году финансового года.

В компании уточнили, что направление профессионального спорта, охватывающего бег, тренировку, мировой футбол, баскетбол и активный отдых на природе, должно принести около 4 миллиардов долларов из запланированных 5 миллиардов дополнительной выручки, тогда как категория повседневной спортивной одежды обеспечит еще 1 миллиард долларов.

В то же время Nike подтвердила свой прогноз на 2027 финансовый год, предусматривающий падение выручки на высокий однозначный процент и скорректированную прибыль на уровне от 1,15 до 1,35 доллара на акцию.

Напомним, ранее сообщалось, что Nike готовит увольнение работников из-за падения продаж до минимумов за более чем 10 лет. Тогда американский производитель спортивной одежды и обуви объявил о планах сократить штат и предупредил о возможном снижении доходов на миллиарды долларов в текущем финансовом году на фоне замедления продаж на рынках от США до Китая.