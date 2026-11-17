Американська корпорація Nike заявила, що планує досягти приблизно 5 мільярдів доларів додаткового зростання виторгу до 2031 фінансового року. Генеральний директор компанії Елліотт Гілл робить ставку на категорію професійного спорту, щоб відновити продажі та підвищити прибутковість у межах нової довгострокової стратегії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Акції компанії зросли приблизно на 4% після того, як під час свого першого за майже десятиліття дня інвестора керівництво повідомило, що очікує повернення до ринкових темпів зростання виторгу у 2029 фінансовому році.

Елліотт Гілл повернувся на посаду гендиректора Nike у жовтні 2024 року та відтоді намагається вивести спортивного гіганта з кризи шляхом відновлення зв'язків з оптовими партнерами, оновлення асортименту повсякденного спортивного одягу та скорочення робочих місць для спрощення операційних процесів.

Однак прогрес залишається повільним, оскільки виторг знижується як в оптовому, так і в прямому каналах продажу, а на ключовому ринку Китаю та в сегментах Jordan і спортивного одягу зберігається слабкий попит.

Пріоритетні напрями стратегії до 2031 року

Нова стратегія компанії під назвою Full Stride Ahead передбачає концентрацію ресурсів на п'яти видах спорту, категорії повсякденного спортивного одягу та 23 пріоритетних країнах, які, за очікуваннями Nike, забезпечать понад 90% зростання виторгу до 2031 фінансового року.

У компанії уточнили, що напрям професійного спорту, який охоплює біг, тренування, світовий футбол, баскетбол та активний відпочинок на природі, має принести близько 4 мільярдів доларів із запланованих 5 мільярдів додаткового виторгу, тоді як категорія повсякденного спортивного одягу забезпечить ще 1 мільярд доларів.

Водночас Nike підтвердила свій прогноз на 2027 фінансовий рік, який передбачає падіння виторгу на високий однозначний відсоток та скоригований прибуток на рівні від 1,15 до 1,35 долара на акцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Nike готує звільнення працівників через падіння продажів до мінімумів за понад 10 років. Тоді американський виробник спортивного одягу та взуття оголосив про плани скоротити штат і попередив про ймовірне зниження доходів на мільярди доларів у поточному фінансовому році на тлі уповільнення продажів на ринках від США до Китаю.