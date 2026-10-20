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Ночью Россия атаковала сразу три энергообъекта ДТЭК: какие последствия

атака, пожар
Спасатели ликвидируют последствия атаки на Одесщину / ГСЧС

Ночью 20 октября российская армия атаковала сразу три энергообъекта ДТЭК в Одесской области.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Там заметили, что Россия продолжает уничтожать распределительные сети Одесщины, чтобы сделать невозможным передачу света в доме.

Этой ночью под ударом оказались три объекта ДТЭК.

По данным ДТЭК, часть домов уже удалось перезаживить. Еще 32,7 тыс. семей остаются без света.

Бригады энергетиков работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате российской атаки на объекты энергетики пострадавших нет.

Из-за ударов в отдельных районах области возникли перебои с электроснабжением.

Критическая инфраструктура области работает от резервных источников питания.

Напомним, в ночь на 16 октября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту компании "ДТЭК Одесские электросети" в Одесской области.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, 7 октября российский FPV-дрон уже атаковал участок ДТЭК на Днепропетровщине. По данным компании, это была девятая атака на этот участок с начала сентября.

Автор:
Светлана Манько

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