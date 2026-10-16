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Россия атаковала энергообъект ДТЭК в Одесской области: сколько семей без света
В ночь на 16 октября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту компании "ДТЭК Одесские электросети" в Одесской области.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ДТЭК.
Благодаря оперативным действиям аварийных служб, к утру удалось перезаживить 33,3 тысяч клиентов. По состоянию на утро без электроснабжения остаются еще около 11,5 тысяч семей Одесщины.
В компании отмечают, что ремонт поврежденного оборудования требует дополнительного времени для полного восстановления его работоспособности.
Специалисты ДТЭК приступили к аварийно-восстановительным работам сразу после получения официального разрешения от военных и спасателей ГСЧС, как только это разрешила ситуация с безопасностью.
Напомним, 7 октября российский FPV-дрон уже атаковал участок ДТЭК на Днепропетровщине. По данным компании, это была девятая атака на этот участок с начала сентября.